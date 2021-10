Este lunes cerca de las 8:40 de la mañana, el Personal de la Prefectura "Nivel V" de Caleta Córdova observó el faltante de dos embarcaciones que se encontraban en la zona, en el marco del intenso temporal de viento que se registra desde este domingo.

Rápidamente se constató que trataba de los buques pesqueros de Rada o Ria AGUSTINA (MAT. 03130) y LEYENDA (MAT. 01735M), fondeados en Rada interior CORD, los cuales se hallaban hundidos.

Según detallaron a ADNSUR, las causas serían por los fuertes vientos que azotaron a la ciudad en las últimas horas que también se hicieron sentir en la zona norte de Comodoro Rivadavia con intensos oleajes,

Al inspeccionar, no se encontraron manchas oleosas sobre la superficie del agua. También informaron que no resultaron afectadas personas ni otras embarcaciones. Se puso en conocimiento al Juzgado Federal y no se iniciarán actuaciones judiciales.

Asimismo, personal de Prefectura se encuentra realizando Inspección Subacuática.