Un numeroso grupo de familiares y amigos despidió este miércoles a Ariel Nicolás, el joven de 25 años asesinado en una estación de servicio del centro de Comodoro, en un ataque a tiros que todavía no tiene sospechosos detenidos.

Mientras mantiene su reclamo de justicia, la familia encabezó el último adiós a los restos de la víctima, en una ceremonia realizada en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza.

Las imágenes compartidas por Agustina Rosas, pareja de Ariel, mostraron el momento en el auto que transportaba el féretro era acompañado por una larga caravana, con coches y motos. De fondo se escuchan bocinazos y ruidos de motos que aceleran.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

“Mi amor te voy amar eternamente. Solo pido JUSTICIA por tu vida”, fue el mensaje que publicó la joven para acompañar los registros del último adiós a su pareja.

En los videos también se ve a un grupo de amigos que se acerca hacia el vehículo para tocar el cajón, al que habían cubierto con una camiseta de un equipo barrial, con el número 32 y el nombre de Ariel en el dorso. “Solo se muere quien se olvida”, era la frase estampada en la remera, acompañada de tres estrellas con nombres de otros jóvenes.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Un crimen que conmocionó a la ciudad

El trágico hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo, cerca de la 1.45, en la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de la calle Ducós, en un punto muy concurrido del centro de la ciudad conocido como la estación de servicio “Rodrigo”.

Según la información oficial obtenida por ADNSUR, Ariel recibió un disparo en el rostro que le resultó fatal, mientras que otro joven, que acompañaba a Ariel, recibió un balazo en la espalda. El otro joven permanece internado.

Ariel Nicolás era oriundo de Buenos Aires, pero venía a Comodoro Rivadavia desde hace varios años por motivos laborales. Su padre contó que su hijo había llegado nuevamente a la ciudad el jueves anterior, aunque ya llevaba alrededor de dos años desplazándose frecuentemente entre su ciudad natal y Comodoro en busca de trabajo.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

En diálogo con ADNSUR, Andrés reveló además que su hijo había tenido problemas con “los trapitos” del lugar. Se trata de personas que se dedican a limpiar coches en las proximidades de la estación de servicio, un rubro informal conocido en la zona. Según la versión que Ariel compartió con su padre, había una disputa porque los trapitos no querían que su hijo y sus amigos trabajaran en ese espacio.

“Había una discusión porque se metían a trabajar en el lugar donde ellos limpiaban coches”, contó el hombre. Y agregó: “Todo el mundo conoce a estos trapitos y sabe qué clase de personas son”.

"El dolor que nos dejaste...": la desgarradora despedida de la mamá de la hija del joven fallecido en Comodoro

En la versión que le brindó uno de los sobrevivientes de la agresión, le explicaron que el ataque ocurrió cuando supuestamente se acercaron al auto, un Fiat Punto rojo, porque en ese vehículo tenían plata para hacer una compra y estaba a pocos metros. Uno de los jóvenes agresores fue detenido por Ariel para pedir que trajeran una prenda (media de chico) que necesitaban.

“En ese momento bajaron dos del auto y comenzaron a disparar sin motivo aparente. No hubo intento de robar ni de lastimar para exigir algo, simplemente atacaron con tiros. Por eso no entiendo tanta violencia”, detalló Andrés.

Por el momento no hay sospechosos detenidos. La familia reclama mayor celeridad en la investigación y pide que se analicen las cámaras de seguridad para dar con el auto que habría participado del crimen.