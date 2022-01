El testimonio de la mujer que salvó a un nene de ser secuestrado

El grave hecho ocurrió el pasado miércoles en horas cercanas al mediodía, cuando una mujer que estaba mirando para afuera por la ventana de su vivienda cuando visualizó a un hombre en compañía de un niño y la escena le deja una mala impresión.

Desde un principio, la situación le pareció algo extraña. Observó con mayor detenimiento y nota que el sujeto agarraba con demasiada fuerza al niño de su mano. Ella conocía a ambos. Sabía que no tenían relación entre ellos. Cuando los ve alejarse, decidió seguirlos. La decisión de la mujer, llamada Paula, salvaría al niño momentos después. La Policía del Valle de Uco ya abrió una investigación sobre el hombre.

Paula Morales vive en Vista Flores, en el departamento de Tunuyán. El miércoles estaba en su cocina cuando vio al hombre caminando con el chico. Le ordenaba que camine más rápido. Ella, alarmada, decidió seguirlo mientras le gritaba pero el hombre la ignoraba.

En un relato dado por ella misma al sitio El Cuco Digital, Paula narró paso a paso lo que ocurrió.

Mientras la mujer seguía al hombre, se preguntaba qué hacer con su hijo. El niño tiene 4 años, no podía dejarlo solo. Al mismo tiempo, su sexto sentido le indicaba que el otro chico corría peligro y que si se demoraba, iba a perder al hombre en las fincas de la zona.

Decide buscar a su hijo, lo sube a su camioneta y emprende la búsqueda del hombre. Alcanza a ver cuando se mete a una finca en el mismo momento que los empleados salían. Dijo que él y el niño buscaban un perrito perdido. El encargado le creyó y los dejó pasar. La mujer habla con el encargado y ella también ingresa a la finca.

Logró ver al hombre con el niño cuando estaban cruzando a otra finca. Lo tenía cerca. Le gritó con todas sus fuerzas y le preguntó qué hace con ese niño. El hombre respondió que eran familiares y buscaban a un perro. Paula no le creyó y lo amenazó con llamar a la Policía. Le propone una salida al hombre y le dice que salga a la ruta. El sujeto, algo acorralado, aceptó la propuesta.

La mujer lo alcanzó en su camioneta. El niño lloraba, el hombre no lo saltaba y aseguró nuevamente que estaba cuidando al chico porque la madre trabajaba en El Manzano. Le aseguró que iba a dejar al niño a unas cuadras de su casa. Paula le exigió nuevamente que vuelva por el mismo camino que hizo. Tenía algo en mente. Las cámaras de su casa podían filmar al hombre si hacía el mismo trayecto.

Minutos después, Paula buscó a la madre del niño. Ella pensaba que su hijo de 7 años seguía jugando en la plaza. Le contó todo a la mujer y no podía creerlo. Desmintió toda la historia. No existía tal perro y ella no estaba trabajando.

Horas después, la Policía escuchó el relato de Paula y se dirigió con el respaldo de las imágenes de las cámaras de su casa. La Fiscalía, según lo dicho a El Cuco Digital, ya abrió una investigación sobre el hombre, que podría ser detenido en las próximas horas.