Jonathan Pablo Prim, un hombre de 45 años, fue asesinado el martes a la tarde a tiros mientras trabajaba en la vereda de su casa en la ciudad de Trelew. Según trascendió, la víctima habría sido confundida y atacada por error en un conflicto vinculado a presuntas cuestiones de narcotráfico en el barrio Los Pensamientos.

Los delincuentes llegaron en una moto, dispararon y escaparon. Por estas horas son intensamente buscados por la policía de Chubut.

Sin embargo, las situaciones de inseguridad son un hecho diario en la zona. Así lo planteó el presidente del barrio Inta de Trelew, Daniel Figueroa, quien lamentó el violento hecho ocurrido y la situación que atraviesan los vecinos por la conflictividad en el sector. “Sólo nos separa la calle Gales con este barrio; vivimos la misma realidad”, dijo en diálogo con Jornada.

“A diario se escuchan tiros y pasó lo que siempre temimos: una bala alcanzó a un inocente. Acá, cuando hay disparos, uno no sabe a dónde llega el proyectil”, agregó.

Posteriormente planteó un hecho preocupante: que “sólo dos de cada diez delitos se denuncian. Por miedo”. Según explicó, la falta de respuestas oficiales y la desprotección generan un clima de desesperanza entre los vecinos, que ya naturalizan convivir con esta realidad.

“Hace tiempo atrás, por encima de mi domicilio, pasaron como seis proyectiles, zumbando. Después, hablando con los vecinos, los proyectiles habían salido de la calle Corcovado, a una distancia de doscientos metros, y han caído en algún lugar”, recordó, graficando la magnitud del peligro.

“UN ERROR”

El referente barrial se refirió al brutal crimen del vecino el lunes por la tarde, que causó gran conmoción. “Este vecino estaba trabajando en la vereda de su casa y, por un error, por una bala que no iba dirigida a él, perdió la vida. Se ve que había una persona cerca de la víctima para la que, en realidad, era la bala”, relató.

“Acá todos nos conocemos en barrio Inta, pero hay dos cuestiones principales: primero está la doxa, las opiniones diversas de cada uno. Y segundo, es que el barrio tiene muy bajo índice de denuncias. Sólo dos de cada diez hechos se denuncian; ese promedio lo sacamos con la Policía Comunitaria, con quien trabajamos con estrecha vinculación para hacer un mapa del delito”, analizó. “Los vecinos sienten que es en vano denunciar porque nada cambia”, lamentó finalmente.

CONFUSIÓN FATAL TERMINÓ EN TRAGEDIA

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas en la calle Gualjaina al 400, cuando dos individuos llegaron en una motocicleta blanca. Detuvieron su marcha y sin mediar palabra efectuaron dos disparos a quemarropa que impactaron en el torso de Prim, quien estaba concentrado en su labor diaria. El proyectil ingresó por su axila derecha y no se registró orificio de salida, lo que produjo heridas de extrema gravedad.

El hermano de Jonathan manifestó que la víctima fue perseguida y baleada sin razón aparente: “Supuestamente estaban buscando a un pibe acá de la esquina, vinculado a problemas de droga, que roba y genera conflictos. Mi hermano no tenía nada que ver con eso, era un trabajador honesto, mecánico desde siempre, y fue asesinado por confusión”, señaló.

Por otro lado, relató que la balacera se desató mientras Jonathan se encontraba tranquilo trabajando, situación repetida todos los días en su taller improvisado al aire libre.

El traslado hacia el hospital fue llevado a cabo por uno de sus hijos en una camioneta particular debido a la gravedad del estado de Jonathan. “No llegamos a tiempo; cuando llegamos al nosocomio, ya había fallecido”, contó con profundo dolor, agregando que la inseguridad y la violencia armada son moneda corriente en el barrio, donde se escuchan detonaciones casi a diario.

Mientras trabajaba arreglando motores de camionetas junto a sus dos hijos en la vereda de su domicilio, fue atacado por desconocidos que, según investigaciones preliminares, Jonathan Pablo Prim fue asesinado por error: lo habrían confundido con otra persona relacionada con un conflicto vinculado al narcotráfico.