Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se convirtió en el prófugo más buscado de Argentina tras el triple crimen cometido en Florencio Varela, hasta su reciente detención en Perú. Su caso tomó un giro inesperado y pone bajo la lupa una red criminal de gran alcance con ramificaciones internacionales.

Las investigaciones indican que Tony Janzen Valverde no fue quien ejecutó directamente los asesinatos de las jóvenes Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años). Más bien, se lo señala como el cerebro intelectual detrás del triple crimen. Según los fiscales, “Pequeño J” lideraba una organización narco transnacional que operaba tanto en la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires como en el sur del conurbano bonaerense.

Un dato llamativo es que el acusado no registraba antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Las autoridades creen que esto se debe a que evitaba involucrarse de manera directa en los delitos, delegando la ejecución de sus órdenes a otros miembros de la banda para no dejar huellas.

LA CAPTURA DE PEQUEÑO J EN PERÚ TRAS UNA INTENSA BÚSQUEDA

La Justicia logró dar un gran paso con su captura en Perú, mientras intentaba huir oculto en un camión de pescado por la Panamericana Sur. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense y la Interpol, coordinado a partir del rastreo de su teléfono celular. Su arresto representa un golpe importante para la red narco que dirigía.

Al ser trasladado a disposición judicial, Valverde Victoriano negó su participación: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, declaró. Mientras tanto, la Justicia argentina ya inició los trámites formales para su extradición al país.

Paralelamente a la causa por el triple asesinato, se avanza en desmantelar la organización criminal vinculada con la tortura y asesinato de las tres jóvenes. Las autoridades trabajan en desarticular la estructura narco transnacional que, según las pesquisas, fue la responsable tanto del diseño como de la ejecución de estos crímenes.

EL MENSAJE QUE DEJÓ PEQUEÑO J ANTES DE CAER

El joven de 20 años dejó un mensaje desafiante en la vivienda de su pareja, ubicada en Isidro Casanova, poco antes de escapar. Con fibrón negro escribió en una de las puertas: “Tu Dios te ama... si te metes conmigo te metes con Dios”.

Esta frase, confirmada por fuentes policiales a Clarín, reflejaría la sensación de supremacía que Valverde Victoriano ostentaba y su nulo respeto por la ley.

En el procedimiento efectuado en la casa donde habitaba “Pequeño J”, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza encontraron una pistola Glock con municiones escondidas dentro de un colchón. También se secuestraron pasaportes, documentos de familiares y comprobantes de transferencias en dólares hacia La Libertad, Perú, que es el lugar de origen del acusado. Estos elementos fortalecen la hipótesis de un vínculo con actividades delictivas transnacionales.