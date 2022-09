El presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Tomás Malerba, estimó que en la sesión que se realizará durante octubre en Comodoro Rivadavia no se contará aún con el resultado de los sumarios que involucran a la jueza penal Mariel Suárez y al fiscal Fernando Rivarola, por diferentes denuncias que pesan en su contra. Al mismo tiempo, consideró que si la jueza comodorense fuera designada para ocupar un cargo en la justicia federal, ante versiones de que habría atravesado satisfactoriamente las distintas etapas de un concurso para integrarse al Tribunal Oral Federal, el sumario que se realiza en el organismo provincial debería cerrarse sin resolución.

Malerba fue consultado por ambos casos, que tuvieron fuerte trascendencia pública desde principios de este año, aunque todavía se encuentran dentro de los plazos, que una reciente modificación normativa amplió hasta 180 días para llegar a un dictamen y determinar si cabe un juicio de destitución por mal desempeño o si deben desestimarse los cuestionamientos.

Suárez está sumariada a raíz de su polémica visita al preso Cristian Bustos, un día después de haber integrado el tribunal que lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de Tito Roberts, aunque en ese caso con el voto disidente de la jueza jueza comodorense, quien lo sentenció a sólo 8 años de prisión, por entender que la cadena perpetua “equivale a una condena a muerte”, según expresó en su fallo.

Con la acusación de una relación íntima con el preso, que la jueza ha desmentido para argumentar que la visita se debió a su interés personal para entrevistar al condenado y escribir un libro sobre su historia, la jueza afronta 3 cuestionamientos: uno emanado desde el Superior Tribunal de Justicia; otro por una denuncia de los senadores Torres y Terenzi, en conjunto con familiares del policía asesinado; y una tercera denuncia impulsada desde Asesoría Letrada del Municipio de Comodoro Rivadavia, por directivas del intendente Juan Pablo Luque.

El sumario no impide que la jueza pueda asumir otro cargo en la justicia federal

Ante la versión que da cuenta de que la jueza comodorense estaría concursando para ejercer un cargo en la justicia federal de esta ciudad, Malerba dijo que no hay vinculación con el sumario en el Consejo de la Magistratura. De todos modos, en tren de especulaciones, indicó que si se diera esa situación, no hay un impedimento para que ejerza otro rol en una jurisdicción diferente, en caso de ganar ese concurso.

“No hay una incompatibilidad entre este sumario y la posibilidad de ocupar un cargo en la justicia nacional, porque no existe una norma, como sí pasa en la administración pública, donde una persona sumariada no podría ni siquiera jubilarse hasta que concluya. En este caso, suponiendo que la doctora Suárez haya concursado y sea designada en la justicia federal, nosotros no podríamos seguir con el sumario”, expresó Malerba, en diálogo con Actualidad 2.0.

De todos modos, aclaró que se trata de una especulación en torno al rumor circulante, al tiempo que indicó que el sumario contra la magistrada podría arrojar resultados en la próxima sesión de noviembre, ya que el consejero a cargo de esa tarea está todavía en etapa de reunir elementos probatorios.

En relación a una de las denuncias contra el fiscal Rivarola, de la ciudad de Rawson, por una presentación de la fiscal Florencia Gómez que lo acusa de ejercer violencia de género en el ámbito laboral, Malerba informó que el procurador general, Jorge Miquelarena, dispuso un cambio para que Gómez deje de trabajar bajo la supervisión de Rivarola.

La misma fiscal había formulado una ampliación de su denuncia, al señalar que los malos tratos se habían intensificado mientras el sumario sigue instruyéndose, de allí que en una sesión especial el Consejo de la Magistratura llegó a evaluar distintas alternativas, entre las que se llegó a discutir (aunque se votó en forma adversa) si no cabía también denunciar el comportamiento del procurador ante Legislatura, por no haber tomado injerencia temprana en un tema tan complejo.

“Esto se votó, pero mayoritariamente entendimos que no correspondía por esta etapa”, concluyó Malerba.