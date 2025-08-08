Una heladería ubicada en la calle Santa Fé al 900 fue blanco de un violento robo durante la madrugada de este miércoles. Los delincuentes, que aún no fueron identificados, rompieron la vidriera y se llevaron dinero en efectivo y mercadería, provocando indignación entre los comerciantes y vecinos de la zona.

Este hecho volvió a encender las alarmas en un barrio céntrico que desde hace tiempo reclama mayor seguridad. Los frentistas relataron que, horas antes, habían visto a una persona sacando fotos de los comercios, lo que hace sospechar que se trató de una tarea de “inteligencia previa” para planificar el robo.

El malestar de los vecinos se incrementa porque este episodio no es aislado. La semana pasada un autoservicio ubicado en la esquina de Leloir y Santa Fé fue asaltado, y otros locales sufrieron daños en sus vidrieras, lo que para los comerciantes es señal de una situación de inseguridad sostenida en el tiempo.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

“Estamos cansados de pedir más presencia policial”, expresaron varios vecinos, quienes aseguran que, pese a los reclamos, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. La preocupación es mayor por la cercanía con áreas de alto tránsito, donde la circulación de personas es constante tanto de día como de noche.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se recuperaron los elementos robados. La policía trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.