COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Bomberos del Destacamento Uno y cuartel central de Comodoro Rivadavia, asistieron en la tarde del lunes al incendio que se desató en una vivienda ubicada sobre la Avenida Juan XXIII, en el barrio Ceferino. Si bien lograron rescatar a una joven madre y su hija, Yenifer Serrano de 26 años murió este martes.

Carlos Alvarado fue el bombero que rescató a la joven de 26 años y la niña de tres del interior de la vivienda, y a la que lograron salvar gracias a las maniobras de RCP. Si bien luego fueron trasladadas al Hospital Regional, la joven falleció esta mañana, mientras que la nena sigue en estado delicado. Las pérdidas materiales de la vivienda fueron totales y aún se desconoce cómo se originó el fuego.

“Salimos del destacamento y veíamos la columna de humo bastante grande, estacionamos el camión y la gente nos avisaba. Veía a la chica Jennifer con la nena por la ventana y después ya no la vi más, el equipo mientras ellos ingresaban por el lado derecho yo me dediqué a cortar la reja, pero no se veía a la chica por el humo”, relató esta mañana, sin conocer del fallecimiento de la joven.

Asimismo, Alvarado indicó que las ventanas tenían todas rejas “la puerta una reja grande y las abrimos con herramientas, los chicos pudieron ingresar y en la primera búsqueda no pudieron encontrarla. Corté la reja, cortan el agua un poco y logro divisar a la chica con la nena, tomo a la chica con la nena, se la doy a un compañero y le digo a mis compañeros que la saquen“, recordó.

El bombero además, contó cómo fue el momento en que comenzaron a realizarle maniobras de renaminación para tratar de salvarle la vida: “La nena respiraba con dificultad y la chica no respiraba, optamos por comenzar maniobras RCP”.

ADN SUR Agencia de Noticias

Y también hizo referencia al video que circuló por redes sociales de ese desesperante momento: “Martínez es el último de los tres que pasó haciendo reanimación. Nuestros compañeros estaban 20 metros más arriba con lo mismo, dándole aire hasta que llegó la ambulancia, cargaron a la nena y se la llevaron al Hospital Regional. Seguimos con la reanimación hasta que la chica comenzó a respirar”, dijo a Radio Del Mar.