El 22 de diciembre de 2017, Norma “Lily” Carrizo , que en ese momento tenía 54 años, salió de su casa en el barrio Roca, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

La mujer, que era empleada de comercio y tenía dos hijas, le envió un mensaje a una de sus hijas, cerca de las 11:51 de ese día. “Hola, amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Lo mucho que te amo. Sos mi compañera”, escribió.

Fue el último mensaje que su familia recibió de ella y después, el dolor de la ausencia y la angustia por no saber qué le pasó.

UN CUMPLEAÑOS MÁS SIN NORMA

Ya pasaron más de 7 años desde ese aquel día. Sin embargo, su presencia sigue más fuerte que nunca en su familia y en quienes la conocieron, ya que ayer 27 de marzo, Lily cumplió 60 años.

"Feliz cumple a la persona que cuando era niña me decía la frase de Moria: "si queres llorar, llora", a la que no le temblaba la voz y la alzaba si era necesario", comenzó la publicación de una de las hijas de Norma en la página “Buscamos a Norma Carrizo”.

Y a continuación, precisó “hoy se cumplen 8 cumpleaños que no pasamos juntas, en donde la previa/organización de lo que sería un festejo quedo en una eterna pausa. No te tuve a las 00.00 hs del comienzo del día para darte tu abrazo y no te tuve el resto del dia para verte soplar las velas”.

“ Pero hay una sola cosa que el tiempo ni nadie pudo borrar y es el amor intacto, los recuerdos y el sentirte todos los días cerca me reconforta.Madre hace más de 2500 días espero volver a verte, porque mi esperanza aún sigue intacta, porque los milagros aún existen y porque mientras aun haya vida siempre voy a querer saber de vos. Te abrazo, abrazo tu alma y deseo hoy más que nunca que encuentres el camino de regreso a casa”, cerró en una emotiva publicación.

BÚSQUEDAS ACTIVAS EN COMODORO

En 2025, el programa nacional de recompensas continúa en la búsqueda de obtener información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento del paradero de Nicolás Capovilla, Norma Carrizo y Victorio Joursin.

🔸 Nicolás Capovilla

Fecha de nacimiento: 21/07/1980. Nacionalidad: Argentina. Recompensa para aquellas personas que sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Nicolas Capovilla de 35 años al momento de desaparición que tuviera lugar el día 26 de enero de 2016. Lugar de ausencia: Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut.

Recompensa: $ 3.000.000

🔸 Norma Carrizo

DNI: 17.341.382. Fecha de nacimiento: 27/03/1965. Nacionalidad: Argentina. Recompensa destinada a aquellas personas que sin haber intervenido en el eventual hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Carrizo Norma Esther, quien habría sido vista por última vez el 22 de diciembre de 2017 circulando a pie por la Avenida Moyano, localidad de Rada Tilly, provincia de Chubut.

Recompensa: $ 2.000.000

🔸 Victorio Joursin

Nacionalidad: Argentino. DNI N° 7.814.384, nacido el 28 de julio de 1945. Se ofrece recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Victorio Joursin, instruido, empleado policial retirado, con 74 años de edad al momento de su desaparición. Se ausento de su casa en la localidad de Los Altares Provincia de Chubut. Fue visto por última vez en las inmediaciones de la “Cantera de Escombramiento”, desconociendo su paradero hasta el día de la fecha.

Recompensa: $ 2.000.000