COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - El policía víctima del incendio de su casa en la zona de Fracción 15 ocurrido en la madrugada de este viernes, Alejandro Arce, dialogó con Actualidad 2.0. El efectivo de la comisaría Quinta afirmó que no descarta que el incendio haya sido intencional. "No me sorprendería que fuera un hecho vandálico", expresó el joven, que es padre de cuatro nenas de 3 meses y de 3, 5, y 7 años. "Nos quedamos con lo puesto", aseguró.

"Tenía una ducha eléctrica que siempre se deja 15 minutos para que el agua se caliente. La desconecté y cuando a la noche cociné dejé todo cerrado porque no volvía hasta el otro día. Las llaves estaban cerradas", por lo que dudó que pueda haberse producido el incendio a raíz de algún inconveniente en la instalación eléctrica o de gas.

"Al ser policía uno sabe que puede hacerse enemigos o personas no afines a la ley; por ahí pueden ser represalias que se hayan tomado con uno", dijo sin descartar algún posible ataque externo.

"Una vecina me comentó que pasó una camioneta tocando bocina a la mañana", dijo. "Si uno ve que una casa se está prendiendo fuego y puede haber una familia lo primero que hace es bajar", consideró.

“"No descarto eso porque he tenido algunos sucesos cercanos y saben donde vivo, tal vez puede ser un desperfecto técnico pero no soy experto en esto" #AlejandroArce en #Act2.0”— 𝑺𝒐𝒍𝒆 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

Afirmó que podría existir una conexión entre su trabajo y el incendio. "Es una jurisdicción muy conflictiva. Nosotros intervenimos en muchos hechos de vandalismo; la mayoría sabe dónde vive cada poli en el barrio. No me sorprendería que fuera un hecho vandálico", contó el policía que perdió todo en el incendio.

Arce relató que está en pareja, tiene una beba de tres meses, otras tres hijas de 3, 5 y 7 años. "Estamos en la casa de mis suegros con las nenas", mencionó y explicó que "estuve haciendo trámites para conseguir recursos materiales y comenzar de nuevo. Ya no hay vidas en peligro; lo que queda es comenzar de nuevo".

Agregó que "me quedé con la ropa de policía nomás porque en mi casa solo se veían los filamentos de los palos y las chapas retorcidas. Me quedé con lo puesto. Lo que más necesitaría es indumentaria y alguna herramienta para poder trabajar en la casa para sacar todo lo quemado y ver cómo hacemos para levantar algo".

"Trabajo en la quinta desde hace dos años y medio. Antes estuve siete años y medio en la Alcaidía. Nací en Cholila y me vine a Comodoro en 2007. Hace 10 años que soy policía", resumió.

"Ultimamente tuve algunos sucesos cercanos de gente que nos conoce, sabe dónde vivimos", sostuvo. "En este trabajo pueden surgir rivalidades y luego tomarse acciones que tienen consecuencias nefastas. No sé si atribuirlo a eso o a algún desperfecto eléctrico", agregó y afirmó que debe esperar el inforome de Bomberos para conocer realmente cuál fue el motivo del siniestro en su casa.

Quienes quieran colaborar con Alejandro y su familia pueden comunicarse con él al 2975414336.