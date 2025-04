No hay fueros, ni galones que valgán. Esa fue la línea trazada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al ordenar que el agente policial detenido en General Roca por integrar una banda criminal sea alojada en una cárcel común. La medida fue comunicada este miércoles al ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y no deja espacio para ambigüedades: “Si un ciudadano común va preso por delinquir, un policía también. Más todavía cuando traiciona el rol que la sociedad le confió”, sentenció.

El agente involucrado, Enzo García, fue arrestado días atrás en el marco de la investigación de un violento asalto ocurrido en Cipolletti, donde una pareja de adultos mayores fue atacada. El escándalo sacudió a la fuerza rionegrina, y apenas se conoció el caso, desde el Gobierno se ordenó su inmediato apartamiento y se puso toda la información a disposición de la Justicia.

Incendio de edificios públicos: la jueza ordenó detener a un acusado que se quedó durmiendo en su casa y tomó una drástica decisión

Weretilneck no esquivó el tema y decidió hacer de este caso un mensaje ejemplificador. "No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad. No es negociable. En este Gobierno, el que se corre de la ley, se queda afuera", remarcó.

El propio ministro Jara había instruido a la fuerza para actuar con estricto apego a la ley, y aseguró que “este tipo de conductas no pueden tener lugar dentro de la institución policial”.

En un contexto donde la legitimidad de las fuerzas de seguridad está en constante escrutinio, el mandatario provincial buscó dar una señal clara hacia adentro y hacia afuera. “Quien lleva el uniforme de la Policía de Río Negro tiene que honrar la historia y el prestigio de la institución. Y quien no cumpla con ese mandato, va a tener un problema”, advirtió Weretilneck.