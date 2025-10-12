El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

José Mazzei - el experto designado como perito de parte por la familia y que trabaja junto a la querella en el caso de la desaparición de Loan Peña- expuso su teoría escalofriante con un nivel de detalle inédito sobre lo que pudo haber ocurrido según su reconstrucción el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Su relato pinta un cuadro de premeditación, encubrimiento y una fría ejecución.

Mazzei no duda en afirmar que los asistentes al almuerzo familiar formaban parte de una organización criminal la que todavía no está descubierta en su totalidad.

Acorde a la investigación, se pudo establecer que tenían previsto el secuestro de otro niño que concurriría a esa reunión.

Sin embargo, la llegada inesperada de Loan Peña, de 5 años, habría hecho que el foco se posara en él. El perito fundamenta este cambio en el perfil del niño, su "menor dificultad para manipularlo" y la retención deliberada de mantener a su padre en una sobremesa mientras el grupo se alejaba para ejecutar un plan siniestro.

La teoría reconstruyó los hechos posteriores al almuerzo que fue el momento en que se consumó el delito porque Loan fue robado de la custodia de su padre alejándolo con el resto de los menores hacia el ‘naranjal’.

Con posterioridad, el nene fue alejado del grupo por uno de los mayores. En este punto, el perito explicó que la querella tendría claro los roles que cada uno cumplió pero lo van a reservar hasta la etapa del juicio.

En la línea de tiempo establecida en base a los relatos de los imputados, el análisis de los llamados telefónicos y las geolocalizaciones, se permite indicar que Loan salió del paraje El Algarrobal en la camioneta del marino Carlos Guido Pérez en una situación que se confirmó por la pericia de odorología forense llevada a cabo en dicho vehículo.

Este mismo tipo de pericia involucra un segundo vehículo propiedad de Pérez y Caillava: un Ford K.

Los detalles que siguen son, para la investigación, de un valor crucial. Mazzei reveló que hay testimonios que confirman que Pérez lavó la camioneta a los pocos minutos del hecho.

Acto seguido, Pérez y Caillava se bañaron y regresaron a la casa de la abuela, Catalina, para sumarse de manera cínica a la búsqueda del pequeño.

Durante la noche de ese fatídico jueves 13 de junio del 2024, los movimientos de los implicados generaron un renovado interés.

"Hay registros de Pérez y Caillava en la camioneta y Bertón (hijo de Caillava de un matrimonio anterior) en su camioneta particular desplazándose casi en simultaneo con ellos", aseguró Mazzei.

En tal sentido, la querella considera que Bertón tiene responsabilidades directas en el hecho a tal punto que solicitaron la detención del mismo. Por el momento la medida no ha sido otorgada pero confían en el avance de la investigación.

PRIORIDAD: VACIAR LAS LAGUNAS

Consultado sobre medidas pendientes, el perito confirmó que solicitaron una reconstrucción general de los hechos con todos los actores involucrados y el drenaje de dos lagunas que consideran imperativo debido a que no se ha podido llegar a una conclusión concreta que determine que el cuerpo del nene haya sido ocultado allí.

Por supuesto, sería el peor escenario al que nadie desea llegar pero - lamentablemente - es una de las hipótesis que todavía no se ha podido descartar con certezas. Una vez desechada, le podría brindar “paz a la familia”.

“LOAN SE UTILIZÓ POLÍTICAMENTE”

Mazzei fue contundente en sus conclusiones, elevando el caso a una categoría política: "Loan se utilizó políticamente". Y sentenció: "No vamos a parar hasta encontrarlo". Afirmó que los detenidos son responsables pero “todavía falta gente por detener" y definió al caso como "una herida en el sistema argentino".

“Se le quiso dar un uso político al caso que enturbió las tareas profesionales para el hallazgo del niño y la búsqueda de la verdad”, lamentó.

EXPECTATIVAS EN EL JUICIO: TESTIMONIOS Y PRUEBAS

Con la mirada puesta en el juicio oral previsto 2026, Mazzei se mostró esperanzado en que existan "testimonios reveladores y más elementos probatorios" que permitan condenas ejemplificadoras para todos los responsables a quienes enumeró en orden de prioridad: Carlos Pérez, Victoria Caillava, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Walter Maciel, Antonio Benítez, Mónica Millapi y algún/a otro/a que el avance de la investigación podría comprometer en el caso.

Este contexto, manifestó la preocupación por parte del equipo de la querella a la resolución dictada por la Cámara Federal de Corrientes con fecha del 29/09/2025 en cuanto fijo como único termino para la prórroga de la investigación el lapso de 60 días, es decir, hasta el 29/11/2025.

Asimismo, no dudó en calificar a la jueza a cargo de la investigación, María Cristina Pozzer Penzo como “una de las leonas de esta causa junto con María, la mamá de Loan” teniendo en cuenta que la magistrada solicitó la prórroga indefinida para el plazo de la investigación.

La querella apoyó esta medida a través de interponer un recurso de casación contra la resolución interlocutoria de la Cámara.

“La verdad está en la cárcel, Carlos Pérez tiene que decir que hicieron con Loan”, concluyó Mazzei.