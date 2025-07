El 25 de febrero de 2025, en Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, dos adolescentes robaron un Fiat Palio color rojo. Kim, con solo 7 años, estaba adentro del auto. La madre salió corriendo detrás del auto. En la huida, la menor fue arrastrada por más de 15 cuadras y murió instantáneamente por los traumatismos sufridos.

Según la autopsia, la pequeña murió por shock hipovolémico causado por múltiples traumatismos tras ser arrastrada por el vehículo robado. Por el crimen, identificaron a un joven de 17 años y a otro de 14 años.

El auto donde viajaba su hija junto a su madre fue devuelto tras una serie de pericias. “Pensé en romper y quemar el auto, pero finalmente opté por donarlo”, afirmó Marcos Gómez, padre de la pequeña Kim.

“Cuando fui a retirar el auto, me encontré con una botella de agua que Kim me había pedido una vez en una estación de servicio y yo siempre le cumplía. Me dolió un montón verla, todavía tenía su agua”.

Brutal crimen de un curandero: tenía 82 años, lo hallaron atado y con signos de una feroz golpiza

El padre indicó que “le hizo muy mal” volver a tenerlo por los recuerdos que le trajeron y que incluso, en un primer momento pensó en destruirlo, romperlo o quemarlo, pero rápidamente descartó esa idea porque no se corresponde con su forma de ser ni con la de Kim.

“Soy una persona que valora todo, y el auto no deja de ser una herramienta que no cualquiera puede tener”, explicó.

Además, recordó - en diálogo con NA - cuánto le costó conseguir su primer vehículo y decidió transformar la tristeza en algo positivo, por lo que mandó a arreglar el auto y anunció que lo va a donar para juntar cosas para los chicos: “Mucha gente se copó, y va a surgir algo lindo”.

A 11 años del crimen de "Abigail", su madre pidió revisar la prisión perpetua: ¿cuál es el argumento?

"¿POR QUÉ NO TE DEJARON BAJAR?"

“Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o en micro para llegar del colegio a sus actividades”, agregó.

En el mismo mensaje, reconoció que todavía se pregunta qué pasó exactamente en los últimos momentos de su hija: “A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”.

La imagen que acompañó el texto muestra que encontró dentro del auto una botella de Mickey Mouse que era de Kim: “Tiene tu agua, todavía tus stickers y ahora mis lágrimas”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS DOS MENORES?

Un adolescente de 17 años (identificado como T.G.) fue imputado por robo y homicidio en ocasión de robo. Se le dictó prisión preventiva por 180 días (6 meses), periodo que deberá mantenerse hasta el juicio oral que deberá iniciarse dentro de ese plazo.

El otro acusado, de 14 años (inimputable según la ley), reconoció haber estado en el lugar pero negó haber participado del hecho. Fue sometido a una medida de seguridad en un instituto cerrado, sin fecha fija, a la espera de informes psicológicos y periciales.

Crimen de la joven de 24 años descuartizada en Córdoba: ¿quién era la víctima?

El menor de 14 años continúa bajo custodia en un centro cerrado desde febrero. En mayo, la Justicia confirmó su internación por dos años como medida de seguridad, a la espera de avances en la investigación.

La jueza de Garantías María José Lescano decidió no fijar un plazo definitivo hasta recibir informes especializados. La fiscal Carmen Ibarra lo considera coautor del hecho, pero aún se están evaluando los elementos que acrediten su implicación directa.