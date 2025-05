El papá de Kim Gómez tomó una drástica decisión tras el asesinato de su hija: "Ya sé por dónde ir"

Marcos Gómez, el papá de Kim, la nena que fue brutalmente asesinada por delincuentes menores de edad en la localidad de La Plata, anticipó este lunes que tomará una contundente decisión tras lo ocurrido con su hija meses atrás.

El hombre afirmó que viene de mantener conversaciones con funcionarios del Gobierno Nacional y del provincial en las últimas semanas luego del fuerte dolor al perder a la pequeña en un hecho de inseguridad.

A raíz de lo acontecido, Gómez adelantó que, en busca de tomar cartas en el asunto en materia de seguridad, se introducirá en el mundo de la política: “Tomé la decisión de involucrarme en el Estado. Ya sé por dónde voy a ir”.

El hombre puntualizó que desde los dos sectores le ofrecieron "distintos programas para hacer sobre prevención y seguridad con niños y adolescentes”. Y explicó: “voy arrancar a trabajar con la provincia de Buenos Aires. No tengo ninguna bandera política, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”, le dijo a Noticias Argentinas.

Con buenas intenciones para evitar que más adelante “haya otra Kim”, Gómez fue consultado sobre si hubo o no conversación con el presidente Javier Milei y respondió: “con Javier Milei todavía no me junté, ojalá que me pueda atender, es lo que estoy intentando hacer. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho”, lanzó.

El padre de la niña se transformó en una de las figuras más activas en el impulso del proyecto que propone la baja de imputabilidad, el cual ha avanzado en su tratamiento en el Congreso tras obtener la aprobación en comisiones, marcando un paso significativo en la búsqueda de cambios en la legislación penal juvenil.

El brutal asesinado de Kim Gómez en La Plata

La autopsia al cuerpo de Kim Gómez, la nena de siete años asesinada durante un asalto en la ciudad bonaerense de La Plata, indicó que la menor falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió al ser arrastada durante 15 cuadras por los ladrones que robaron el auto de su mamá. La mujer llegó a bajar pero la nena quedó adentro del vehículo porque estaba sostenida por el cinturón de seguridad.

Los peritos concluyeron que la niña tuvo un shock hipovolémico por los graves golpes, resultando en su muerte instantes después.

Por el crimen fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 17 años. Uno de ellos habría reconocido que intentaron arrojar a la menor del auto y señalado que quisieron tirarla por la ventana. Ahora la fiscal Carmen Ibarra deberá decidir la suerte de ambos implicados, al tiempo que el informe forense se incorporó al expediente.

El dolor del papá de la nena al conocer su trágica muerte

“¿Qué mierda pasa? Vamos a suponer que la gente se dedica a robar, robate el auto. Tenés una nena ahí que la vieron, con el cinturón. No les importó... Frenen, bájenla, roben tranquilos, ya está. ¿Qué mierda está pasando con nosotros? Hoy nos rompieron a todos”, decía el hombre frente a los medios de comunicación.

“Yo les pregunto a las familias de estas dos personas, ¿qué criaron?... Era una nena de 7 años, loco. ¿Cómo se puede defender, qué puede hacer? La nena gritaba, todos los que vieron la escucharon”, afirmó.