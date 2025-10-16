El papá de Antonella Aybar reveló un dato oculto sobre el novio que mató a su hija: “Te la estás mandando”

El 16 de mayo de 2025, la ciudad de Caleta Olivia despertó sacudida por una tragedia que aún causa dolor e impotencia. Antonella Aybar, una joven emprendedora de 25 años, fue asesinada en su propia casa, ubicada en la calle Escocia del barrio 13 de Diciembre, a manos de su novio Nicolás Moyano.

El femicidio estuvo marcado por circunstancias que revelan fallas institucionales y aspectos ocultos que ahora salen a la luz. Hoy, a cinco meses del hecho, la familia y la ciudad recuerdan a Antonella y buscan justicia.

LAS FALLAS POLICIALES EN LA ACTUACIÓN TRAS EL FEMICIDIO DE ANTONELLA

El procedimiento policial posterior a los hechos dejó serias dudas sobre la actuación de los efectivos de la Comisaría Cuarta. La madre de Moyano, Stella Maris Ganga, herida durante el ataque, advirtió antes de ser trasladada que “mi hijo le estaba pegando a la novia”, pero sus declaraciones no fueron atendidas como debían.

Mientras la mujer era evacuada hacia el Hospital Zonal “Padre Tardivo”, la policía inició la búsqueda de una moto con la que se suponía se había ido la pareja, sin saber que la motocicleta estaba dentro de la misma vivienda donde ocurría la tragedia.

Tras la agresión, Nicolás Moyano acabó con la vida de Antonella mediante apuñalamiento y asfixia, causándole un paro cardiorrespiratorio traumático por shock hipovolémico.

La gravedad de la situación provocó que el ministro de Seguridad provincial, Pedro Pródromos, ordenara una investigación interna y la separación temporal de 13 agentes involucrados. Sin embargo, tiempo después, esos efectivos retomaron sus cargos con normalidad, lo que generó preocupación en la comunidad y en la familia de la víctima.

EL BRUTAL RESULTADO DE LA AUTOPSIA

Antonella Aybar, la joven estudiante de enfermería de 23 años, fue brutalmente asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, de 25 años, en un femicidio que terminó con el suicidio del agresor y la grave herida de su madre, Estela Ganga, quien intentó proteger a la víctima.

La autopsia reveló un cuadro estremecedor: Antonella sufrió un “homicidio por múltiples lesiones de arma blanca, en contexto de overkill”, es decir, una cantidad excesiva de heridas que exceden lo necesario para causar la muerte.

El femicida la puso en estado de indefensión con golpes de puño en cráneo y rostro, además de estrangularla durante al menos dos minutos, y luego la apuñaló múltiples veces, con heridas en cráneo, rostro, cuello y tórax superior.

El informe forense indica que la joven murió tras una agonía lenta por paro cardiorrespiratorio traumático debido a shock hipovolémico por múltiples lesiones de arma blanca que afectaron grandes vasos del cuello y pulmón. Nicolás Moyano se suicidó asestándose un corte certero en la yugular, lo que le causó la muerte inmediata.

Los peritos sugieren que Moyano pudo haber actuado bajo el “síndrome de Amok”, una explosión súbita y salvaje de rabia que lleva a ataques indiscriminados hasta que el agresor es detenido o se suicida. Esta conducta suele estar asociada a acumulación previa de frustraciones y humillaciones, que en este caso se tradujo en una violencia extrema y fatal.

Además, se confirmó que se usaron al menos dos armas blancas con hojas monocortantes de diferente tamaño, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

EL PAPÁ DE ANTONELLA CONTÓ LA VERDAD DETRÁS DEL FEMICIDIO DE SU HIJA

En una conferencia de prensa realizada cinco meses después del femicidio, Mario Aybar, padre de Antonella, reveló información aportada por el juez Gabriel Contreras, encargado de la causa hasta su reciente designación en el Tribunal Superior de Justicia.

Tras análisis de pericias en los teléfonos celulares de ambos jóvenes, se hallaron mensajes que sugieren que Nicolás Moyano podría haber ocultado su orientación sexual, posiblemente homosexual, hecho que habría generado un fuerte conflicto en la pareja.

Uno de los últimos mensajes enviados por Antonella a Nicolás decía: "Me parece que te la estás mandando de nuevo, mejor nos separamos". Poco después de ese mensaje, ocurrió el crimen.

Según explicó Mario Aybar, esta situación podría haber sido el verdadero motivo detrás del femicidio, provocado por el miedo de Moyano a que su pareja revelara su verdadera orientación.

La familia y la sociedad de Caleta Olivia siguen reclamando justicia y un compromiso institucional efectivo para prevenir la violencia de género y asegurar una adecuada respuesta ante estos hechos que afectan profundamente a toda la comunidad.