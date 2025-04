El pasado fin de semana, una familia intentó cruzar el río Paraná desde Misiones hacia Paraguay en una precaria canoa de madera, pero el intento terminó en tragedia. La embarcación se rompió y se hundió, resultando en la muerte de Celeste Maribel Ruiz Díaz, una niña de cuatro años. Su cuerpo fue encontrado el domingo por la tarde en el cauce del río Paraná, a pocos metros del lugar del accidente.

La madre de Celeste, Beatriz, de 29 años, y su hermanito de dos años lograron alcanzar la orilla a nado, pero el padre, Ariel Arcenio, de 32 años, fue arrastrado por la corriente y, aunque inicialmente se informó que seguía desaparecido, nuevas informaciones sugieren que podría haber salido del agua pero permanece ausente.

La familia había partido desde el puerto Lapacho, en la localidad de General Urquiza, en un intento de cruzar ilegalmente hacia Paraguay. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un trágico accidente comenzó a revelar una trama más oscura.

Ariel Arcenio tenía un pedido de detención vigente por un delito contra la integridad sexual , lo que ha llevado a sospechar que el intento de cruce podría haber sido una maniobra para evadir los controles fronterizos y escapar a Paraguay. Esta información generó dudas sobre la versión oficial del accidente y puso en relieve antecedentes de violencia del padre, según declaraciones de la abuela de la víctima.

La abuela de Celeste, Clara, expresó su dolor y desconfianza hacia la versión oficial del accidente. Según ella, su hija era consciente de los antecedentes de violencia de su pareja pero los encubría.

Clara también reveló que la niña había expresado su deseo de no ir al país limítrofe citando las palabras de Celeste: "Mami, yo no quiero ir a Paraguay. Yo me quiero quedar en la casa de mi tía Mónica nomás". A pesar de esto, la madre decidió llevarla igualmente.

Además, Clara cuestionó la falta de evidencia física del hundimiento, ya que no se encontró madera rota en el río, lo que ha alimentado las sospechas de que el incidente podría haber sido más que un simple accidente. "Según ella (la madre de la víctima), el bote se abrió, pero no se encontró ninguna madera rota en el río. Yo no me explico", dijo Clara.

La investigación continúa, con la Prefectura Naval Argentina y otras autoridades locales trabajando para esclarecer los hechos y ubicar a Ariel Arcenio.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR