Un suceso que mantiene en vilo a la comunidad de La Paz, en la provincia de Mendoza, sacudió este miércoles por la mañana al país: una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, disparó al menos dos tiros al aire y decidió atrincherarse en el interior del establecimiento educativo.

Aunque hasta el momento no se registraron heridos, la situación generó un operativo intenso y de alta tensión que aún continúa activo, con las fuerzas policiales evacuando a estudiantes y docentes y desplegando recursos para garantizar la seguridad de todos.

LA ADOLESCENTE HABRÍA SIDO VÍCTIMA DE BULLYING EN EL COLEGIO

De acuerdo con información obtenida por TN a partir del testimonio de padres y allegados a la institución educativa, la hipótesis que cobra mayor fuerza en las últimas horas tiene relación directa con un video que la menor difundió la semana anterior.

En plena venta, un histórico supermercado compró 16 sucursales de una conocida cadena argentina

Diversas fuentes cercanas a la escuela aseguran que la adolescente estaba siendo víctima de bullying por dicho material audiovisual, lo que podría haber desencadenado la situación extrema que hoy se vive.

El bullying, problema recurrente en diversas escuelas a nivel nacional e internacional, vuelve a tomar protagonismo como un factor que puede contribuir a crisis graves entre jóvenes y, en este caso particular, revela la necesidad urgente de atender con mayor cuidado la salud mental y el ambiente social dentro de las escuelas.

Tragedia: un motociclista chocó contra una casa y una pared cayó sobre una nena de 3 años

En las horas posteriores al hecho, la policía provincial evacuó a todos los estudiantes y al personal docente para preservar su seguridad. Según fuentes oficiales, se espera poder rescatar a la adolescente bajo supervisión médica adecuada, utilizando incluso un helicóptero para poder llevarla a un centro de salud y evitar posibles riesgos.

Las autoridades manifestaron su preocupación por el estado psicológico y físico de la menor, enfatizando que su bienestar es el eje central de la respuesta ante la situación. Al mismo tiempo, recomiendan a la comunidad y a los medios de comunicación evitar acercarse a las inmediaciones de la escuela para no agravar la tensión y no poner en riesgo el éxito del operativo de rescate.

EL COMUNICADO DEL GOBIERNO DE MENDOZA

Mientras la crisis se desarrollaba, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, canceló una actividad programada en la Legislatura relacionada con la reforma del Código Penal para atender directamente esta emergencia.

“Déjenla que se muera”: la cruda frase que repetía el hombre que mató a puñaladas a su ex esposa

Poco después, el Gobierno provincial emitió un comunicado conjunto suscripto por los ministerios de Seguridad y Justicia; Salud y Deportes; Educación, Cultura, Infancias; y la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

En el texto oficial, las autoridades solicitaron explícitamente a los medios, organizaciones y a la ciudadanía que respeten el perímetro establecido en torno a la escuela Marcelino Blanco. Resaltaron la importancia de priorizar “la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”. Señalaron que las intervenciones externas fuera de los protocolos establecidos podrían tener consecuencias graves y perturbar la gestión del comité de crisis, que trabaja con equipos profesionales y especialistas en la materia.

Una alumna de 14 años llegó armada a la escuela, disparó tres veces y se atrincheró: “Vengo a buscar a la seño"

El comunicado también subraya la necesidad de extremar cuidados bajo el principio precautorio y agradece la responsabilidad y colaboración de todos para garantizar la seguridad del operativo en curso.

Por el momento, permanece la incertidumbre sobre cómo se resolverá el estado de la adolescente atrincherada, pero se espera que el trabajo conjunto entre autoridades y especialistas pueda concluir positivamente sin daños para ninguno de los involucrados.

QUÉ ES EL BULLYING

El bullying es una forma de violencia escolar que se manifiesta a través de agresiones físicas, verbales o psicológicas repetidas y deliberadas, dirigidas hacia un estudiante o grupo de estudiantes.

Este acoso puede generar consecuencias negativas significativas en la salud emocional, el rendimiento académico y la convivencia social de quienes lo sufren.

Una familia argentina escapó de Chile tras ser atacada a tiros y amenazada de muerte: vivían hace 10 años

En muchos casos, el bullying se produce por diferencias reales o percibidas, como la apariencia física, el género, la orientación sexual o cualquier otra característica que convierte a una persona en blanco de burlas o exclusión.