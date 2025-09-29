Un hombre resultó gravemente herido en el barrio Saavedra de Comodoro Rivadavia tras un altercado con un individuo que realizaba tareas de jardinería.

El incidente ocurrió este pasado sábado 27 de septiembre y la víctima fue golpeada en la cabeza con un palo tras acercarse a preguntar qué hacía en el lugar. La policía intervino rápidamente y ya se investiga el caso.

CONFUSIÓN Y VIOLENTO ATAQUE EN COMODORO

En diálogo con ADNSUR, el comisario Ricardo Espósito, jefe de la Seccional General Mosconi, explicó que el hecho se dio a conocer pasadas las 16 cuando “el personal policial toma intervención en el hospital Alvear en virtud de que había ingresado una persona acusando lesiones, aparentemente provocadas por un elemento de jardinería, por lo que dicen es una azada que se utiliza para trabajar en la tierra”.

La investigación policial permitió recabar información en el barrio Saavedra, en la calle José Sixto Almirón, donde, según vecinos y la dueña de la vivienda involucrada, “ellos contrataron a una persona para que haga la limpieza de la maleza del patio, precisamente lo que estaba frente al domicilio, en la parte exterior”.

Por motivos ajenos, el jardinero habitual no pudo asistir y envió a otro hombre que, según la propietaria, “se presentó en la casa y dijo ‘Vengo de parte del jardinero, yo voy a hacer el laburo, él no pudo venir’. Así que la señora lo dejó trabajar con normalidad”.

Sobre las versiones que circulaban en redes sociales de que el “presunto ladrón” estaba sacando fotos a viviendas, el comisario aclaró que un inquilino del fondo de la vivienda, que sería la víctima, alertó a la dueña, que conocía al hombre contratado, calificándolo de delincuente y mencionando antecedentes de problemas previos.

“Contrataste a un tipo que es delincuente. Yo lo conozco, hemos tenido problemas”, le habría dicho el inquilino. “Bueno, no sé, fijate, está limpiando el patio”, le respondió la mujer, sin prever lo que sucedió posteriormente: un brutal ataque que se viralizó en las redes sociales.

Tras investigaciones en el lugar, se confirmó que la víctima tenía una antigua disputa con el agresor y familiares relacionados, un conflicto que data de 2022.

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN

El agresor ya fue identificado por la policía, que conoce su domicilio y todos sus datos personales. Luego del ataque, la víctima permaneció en el hospital con lesiones en la cabeza, pero el mismo día ya recibió el alta médica.

La denuncia formal fue radicada y la causa ya está en trámite en la fiscalía correspondiente. Además, personal de Brigada de Investigaciones y Criminalística se encargó de realizar inspecciones y recabar testimonios para esclarecer los hechos. La policía mantiene la documentación completa a disposición de la justicia mientras continúa el seguimiento del caso.

El comisario Espósito enfatizó que este no es un caso aislado, sino que surge en el marco de conflictos antiguos entre ambos hombres, los cuales ya están registrados y bajo análisis. Por ahora, el enfoque es avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes en el vecindario.