El operador de taxi golpeado dijo que el agresor quiso sacarles un cliente: "Defendí a mis compañeros"

Pablo Godoy, el operador de una parada de Trelew que fue salvajemente atacado por un taxista, reveló que el enfrentamiento se produjo porque querían quitarle un pasajero y defendió a sus compañeros. “Era la primera vez que lo veía levantar en esa parada”, dijo.

Godoy, que monitorea la cabina de 25 de Mayo y el Pasaje Tucumán, contó que este taxista pretendía levantar a un pasajero que estaba esperando un auto y él se lo impidió.

“Voy al auto y le explico respetuosamente que yo soy el que tiene que autorizar. Si no tengo demora, le digo a los taxis de otra parada que no levanten pasajeros porque es muestra fuente de trabajo”, contó el operador agredido.

Sin embargo, el taxista, que era de otra parada, no le hizo caso al operador e intentó llevar al cliente, lo que hizo que estallara el conflicto.

“Este hombre me empezó a sobrar; me dijo yo ´soy titular vos sos operador` y yo le respondí ´yo soy operador de esta parada y trabajo para mis compañeros que me pagan el sueldo”, contó..

A su vez, Godoy dijo por FM EL TIEMPO que este hombre ya había golpeado minutos antes a un taxista de esa parada por la misma razón.

"Se bajó un compañero mío que venía detrás y le dijo que no levante pasajeros. Este hombre salió del auto y le pegó un fierrazo a mi compañero al que le abolló la puerta", contó Godoy.

Después de presenciar ese altercado, Godoy se encerró en la cabina de taxis y pensó que todo había quedado ahí.

No obstante, al cabo de unos minutos ingresó este hombre -al principio creyó que era un cliente-, y le partió un fierrazo por la cabeza.

La brutal agresión quedó filmada y se ve cómo el taxista ataca con una herramienta al joven de 28 años, que intenta cubrirse con los brazos.

"El primer golpe en la cabeza me agarró desprevenido, me cortó y me provocó mucho sangrado y el resto lo atajé con el brazo. Nunca me esperé tanta violencia”, revivió el operador el momento del ataque salvaje.

A su vez, Godoy contó que al taxista se le partió el fierro y en ese momento es cuando se retiró del lugar al quedar desarmado.

El operador reveló que le retiraron la licencia al taxista que lo agredió, aunque permanece en libertad y él piensa ir a fondo hasta que se haga Justicia.