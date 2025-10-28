Mientras la atención del país entero se concentraba en conocer los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, un crimen violento y misterioso sacudía la tranquilidad de Sarmiento. El hallazgo del cuerpo de Simón Segundo Railef, de 38 años, en su vivienda de un complejo de cabañas puso en marcha una frenética investigación.

La clave para dar los primeros pasos firmes en la pesquisa se encontró en el olfato de “Atenas”, un perro sabueso de la División Canes, que permitió llegar hasta un lugar en el que habría estado la víctima. Para obtener más evidencias, los investigadores realizaron un pedido especial a la cooperativa local para que reduzca el caudal del río, con el objetivo de facilitar los rastrillajes.

El escenario del crimen fue la calle Pellegrini, esquina General Roca. Aproximadamente a las 21.30 del domingo, un amigo se acercó a la casa de Railef, ubicada en el interior del patio de un complejo de cabañas, con la intención de devolverle unos elementos de pesca. Ante la falta de respuesta a sus llamados, la preocupación del testigo lo llevó a mirar por una ventana. Lo que vio lo obligó a llamar de inmediato a la policía: su compañero estaba muerto en el piso, con signos de violencia.

La noticia desencadenó la movilización de un amplio equipo de la Fiscalía, encabezado por la fiscal Andrea Vázquez, junto a la procuradora Luciana Coppini, el abogado Bryan Mac Donald y la licenciada en Criminalística Julieta Bochatey. Las primeras pericias determinaron que la víctima fue atacada con un cuchillo.

El equipo de la fiscalía dio las primeras instrucciones a la brigada de investigaciones, analizó minuciosamente la escena y comenzó con la toma de entrevistas a los vecinos del lugar. De manera paralela, se iniciaron las gestiones para el relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad de comercios y casas cercanas al sitio del hecho.

“Atenas”, un rastro vital y el misterio del río Senguer

La investigación dio un giro significativo durante la mañana de este lunes, gracias a la llegada de refuerzos clave. La División Canes de Comodoro Rivadavia, con el can “Atenas”, un ejemplar de raza bloodhound adiestrado en la búsqueda de personas, se unió a las tareas de rastreo de huellas. Y el sabueso no tardó en aportar un dato crucial.

“Atenas” se desplazó desde la casa de la víctima, en el complejo de cabañas, hasta las últimas calles del barrio “Choique-Nilau”. Luego, con su olfato identificó un rastro en el interior de un inquilinato ubicado sobre la calle España, entre Uruguay y Alberdi. Este hallazgo, al conectar la escena del crimen con un posible refugio del agresor, permitió a la Fiscalía concentrar esfuerzos y disponer una consigna policial en el lugar, mientras se tramitaban las órdenes judiciales correspondientes para avanzar sobre el principal sospechoso.

Pero la búsqueda no se limitó a tierra firme. Ayer por la tarde, los investigadores rastrillaron la vera del margen izquierdo del río Senguer, en la zona del puente Traverso, donde lograron hallar elementos de interés para la causa que ya fueron enviados a analizar.

Ante la posibilidad de que el autor del crimen se haya deshecho de pruebas arrojándolas al agua, los investigadores solicitaron a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que realice maniobras para disminuir el caudal de agua del río. El objetivo es aumentar la capacidad de observación en el cauce y recuperar cualquier elemento que el sospechoso pudiera haber arrojado.

Finalmente, la Justicia solicitó la colaboración de la comunidad. Se pide a aquellas personas que durante el sábado 25, domingo 26 o lunes 27 de octubre transitaron por la senda peatonal camino al “Camping Municipal” o el sendero a orillas del río Senguer, que se comuniquen con la Comisaría de Sarmiento (4893005) si observaron o recogieron cualquier elemento sospechoso, como prendas de vestir o papeles. Cada detalle puede ser de vital importancia para armar el complejo rompecabezas de este crimen.