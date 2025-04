El nene de 10 años atropellado en el barrio La Floresta sufrió fracturas en las dos piernas y y tiene que someterse a una operación. Su mamá, Karen Bahamonde, reclama que el hombre que embistió al nene con su camioneta se haga cargo de los costos de la intervención quirúrgica.

“Se necesitan cuatro clavos y cada uno sale de $300.000. El hombre que lo atropelló me aseguró que se iba a hacer cargo, pero después empezó a decirme que es un simple laburador, que tiene familia. Yo estoy sola con mis tres nenes y no tengo trabajo fijo. La operación hay que hacerla lo antes posible”, explicó Karen en diálogo con ADNSUR.

El accidente ocurrió el miécoles 26 de marzo, cerca de las 19, en la calle La Pinta al 3000. “Mi hijo salió con mi otro nene más chiquito a jugar a pocos metros de casa. No pasaron ni 15 minutos y el más chico vino gritando, diciendo que habían atropellado al hermano. Cuando llegué lo vi tirado en el piso, llorando del dolor. Al lado había un hombre y un auto estacionado, una (Chevrolet) Meriva azul”, contó la mujer.

En medio de la desesperación, una vecina le prestó a Karen una tijera que le cortara al pantalón a su hijo y pueda ver la gravedad de las heridas, ya que el auto le había pasdo por encima con las dos ruedas.

“Cuando le corté el pantalón empecé a ver toda la sangre y el hombre lo único que atinó a decir es que se tenía que ir. Yo no ese momento no pensé en ponerme a pelear con él sino en subir a mi hijo a un auto para llevarlo al hospital", repasa la mamá de la víctima.

Un día después de lo ocurrido, el conductor de la Meriva fue hasta el hospital. Karen no estaba, porque había regresado a su casa para cuidar a sus otros hijos, pero el hombre dejó su teléfono y buscó dar una explicación. “Dijo que él no se quiso ir del lugar, pero que no pudo quedarse porque tiene una nena chiquita. Yo pienso que ninguna persona que pisa a un perro o algún animal en la calle se va”, reclamó la mujer.

Unos días más tarde, cuando Karen ya tuvo claro el diagnóstico de su hijo, se comunicó con el conductor y le pidió que se haga cargo de los costos de la intervención quirúrgica.

“El lunes a la mañana tengo que llevarlo al hospital para que le hagan las curaciones y ahí nos van a decir cuándo va a ser la operación”, concluyó la mamá del nene, que tiene yeso en ambas piernas y debe hacer reposo estricto.