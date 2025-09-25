La División de Drogas de Sarmiento llevó adelante un procedimiento que dejó al descubierto una compleja red de delitos vinculados al narcotráfico. El operativo se concretó en un domicilio ubicado en pleno centro de la ciudad, compuesto por varios departamentos, donde los efectivos hallaron drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos que comprometen a los investigados.

En el lugar se secuestraron 25 gramos de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, junto con cannabis y una balanza en funcionamiento que confirmaba la actividad de fraccionamiento. Lo llamativo fue la magnitud del arsenal encontrado: dos revólveres, uno calibre 22 y otro calibre 32 largo, además de una pistola Bersa calibre 22 con un cartucho en recámara preparado para disparar. A ello se sumaron dos cargadores de pistola calibre 22 con nueve cartuchos cada uno, 168 municiones calibre 22, cuatro calibre 32, dos calibre 7,62x51 y 19 cartuchos LC14.

Sin embargo, entre los celulares, una cámara fotográfica y más de 250.000 pesos incautados, los investigadores dieron con un objeto inesperado. Un elemento pequeño y metálico, cuya utilidad recién se conocerá cuando se obtenga la orden judicial pendiente. Se trata de la llave de un casillero perteneciente a un supermercado local.

Su hallazgo abre un nuevo capítulo en la pesquisa, ya que hasta el momento se desconoce qué puede resguardar en su interior y si está vinculado con la venta de estupefacientes u otras actividades ilícitas.

La investigación previa

El procedimiento fue el resultado de tareas encubiertas realizadas por la División de Drogas de Sarmiento, con colaboración de la Comisaría de la Mujer. Las pesquisas, iniciadas el 22 de septiembre, permitieron documentar numerosos movimientos compatibles con la comercialización de drogas. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la medida que fue autorizada por la jueza federal de Garantías, Dra. Eva Parcio de Seleme.

En los operativos participó la División de Seguridad Rural de Sarmiento, a cargo de la oficial inspectora Andrea Belén Vásquez, quien coordinó el despliegue externo mientras la División de Drogas ejecutaba las diligencias dentro del inmueble.

El hallazgo de la llave del casillero mantiene la atención de los investigadores. Una vez que se libere la orden judicial, se procederá a la apertura y verificación de su contenido, considerado un punto clave para profundizar en el entramado delictivo detectado.