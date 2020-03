COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El menor que apuñaló a un adolescente en una escuela de Comodoro este lunes será derivado a una dependencia policial en las próximas horas hasta que se consiga una tobillera electrónica y pueda otorgársele el arresto domiciliario, según anticiparon fuentes de la fiscalía. El agresor pasará tres meses en prisión preventiva, según determinó la justicia este martes en la audiencia de control de detención.

La fiscal Cecilia Codina manifestó que la calificación del hecho es "tentativa de homicidio" y que la jeuza interviniente es la Dra. Raquel Tasello. Se le dieron tres meses de investigación a la fiscalía, dictándose la "prisión preventiva por tres meses del menor, sujeta a la obtención de una tobillera con GPS. Una vez que pueda obtenerse la misma pasaría a estar en prisión en el domicilio; mientras tanto, permanecerá en una comisaría", confirmó en diálogo con la prensa.

En cuanto a las heridas sufridas por el adolescente, afirmó que fueron "en la arteria aorta e intestino delgado. Fue una lesión muy grave y el menor se encuentra en estado crítico".

Lamentó que la "forma de solucionar en conflicto puso en riesgo la vida de uno de los menores" y detalló que "todo habría empezado por una disputa relacionada con una chica en días anteriores pero aún no está establecido. No se dilucidó si hubo amenazas. No se secuestraron dispositivos electrónicos; vamos a analizarlas", dijo.

"Cómo dos menores de edad ante un inconveniente culminen de esta manera; es alarmante", opinó la fiscal. "Los progenitores del imputado lo acompañaron inmediatamente a la escuela y fue detenido", explicó Codina.

En tanto, la defensora, Andrea Mac Garba, dijo que "habría un trasfondo de una discusión anterior pero es pronto para afirmaciones".

"La fiscalía demostró que es muy cuidadosa al momento de avanzar con las pruebas para no generar episodios de mayor carga de violencia a partir de esto", agregó y dijo que "cada uno dentro de su responsabilidad va a tener que afrontarla".

Sobre el joven agresor dijo que "cuenta con el apoyo de su familia. Hoy estuvieron en la Oficina Judicial muy conmovidos y preocupados".

Mientras tanto, el menor de 16 años apuñalado en el abdomen este lunes fue operado nuevamente y lucha por su vida. Su estado es muy grave y en las últimas horas se pidieron dadores de sangre para este miércoles y jueves.