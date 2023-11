Aníbal Lotocki sorprendió a la Justicia con un llamativo pedido en medio de sus causas judiciales. Cabe recordar que el cirujano se entregó el pasado 18 de octubre, tras tener una orden de captura y desde entonces, pasa sus días en el penal de Ezeiza, por la muerte del empresario Rodolfo Cristián Zárate, luego de una operación de reducción del hígado graso, realizada por el médico el 16 de abril de 2021.

En este sentido se conoció que Lotocki se enfrenta a siete causas, por lesiones graves o gravísimas y las mismas fueron realizadas por Raphael Dufort, Noelia Martínez, Sandra Domínguez, Paola Auzmendi, Beatriz Verger, Jessica Venencio y Alicia Reid. De esta manera, el médico solicitó las prescripciones de las causas, teniendo en cuenta el paso del tiempo.

Según informó Minuto Uno, el fiscal Pablo Recchini pidió rechazar los planteos. En tanto, la situación deberá ser resuelta por el juez Luis Schlegel. Cabe recordar que Lotocki a través de su abogado Diego Szpigiel había solicitado el mismo recurso, en la causa que enfrenta por la muerte de Mariano Caprarola.

EL FALLO DE LA JUSTICIA EN LA CAUSA CAPRAROLA

El pasado viernes 3 de noviembre, se rechazó el pedido de prescripción en la causa Mariano Caprarola, el asesor de moda que murió el 17 de agosto, tras luchar contra una insuficiencia renal, producto de una mala praxis realizada por Lotocki.

"El magistrado estableció no hacer lugar a la solicitud efectuada por el abogado Diego Szpigiel, representante legal de Lotocki, por considerar prematuro el pedido, ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió, y así poder calcular los plazos de prescripción", revelaron en El Diario de Mariana, que se emite en América TV. De esta forma, se conoció que Lotocki seguirá siendo investigado por la muerte de Caprarola.

La defensa de Lotocki dice 'no se puede investigar a Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola porque la causa está prescripta'. Entonces, el juez se hace la siguiente pregunta '¿cuándo se hizo la operación de Lotocki hacia Mariano Caprarola?', no hay datos sobre eso, no lo aporta ni la defensa ni el denunciante', agregó en esa ocasión, el periodista Martín Candalaft.

“Por lo tanto, el juez dijo 'por el momento, la causa no está prescripta, porque no sé cuándo Aníbal Lotocki lo operó efectivamente a Mariano Caprarola'. La Justicia necesita algún tipo de documento para certificar esa situación o algún testimonio fehaciente que diga 'Mariano Caprarola se operó con Aníbal Lotocki tal día”, añadió.

“eso por el momento no existe, por lo tanto, el juez dice 'hasta ahora este planteo que ustedes me hacen, señores defensores, de que la causa está prescripta, no lo podemos tomar, lo voy a rechazar”, expresó el periodista. Evidentemente era todo tan informal y marginal en el trabajo de Aníbal Lotocki, que ni siquiera tienen un documento que diga que Mariano Caprarola se operó tal día con Lotocki”, sostuvo sobre la forma de trabajar del cirujano.

“Será trabajo del fiscal averiguar cuándo se realizó esa operación, y una vez que se determine cuándo se realizó esa operación sabremos si está prescripto o no. En el medio se están analizando un montón de documentos, parte de la historia clínica de Mariano Caprarola”, concluyó.