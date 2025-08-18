HLB Pharma Group S.A., el mismo laboratorio denunciado por la venta de fentanilo contaminado que ya provocó la muerte de más de 90 personas en todo el país, enfrenta ahora una nueva acusación: la presunta comercialización de lotes de dopamina y propofol que habrían sido falsificados.

Según trascendió en las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había ordenado en febrero pasado el retiro de dos lotes de cada uno de estos medicamentos al detectar que carecían de la etiqueta de trazabilidad obligatoria. Esto generó sospechas de que los productos podrían no haber cumplido con los controles oficiales de distribución.

En paralelo, los investigadores analizan si la ausencia de dicho código de trazabilidad estaría vinculada con un posible desvío de ampollas hacia el mercado negro, una hipótesis que refuerza las sospechas sobre las maniobras irregulares del laboratorio.

La primera medida fue tomada en febrero, a partir de una notificación que recibió el organismo de control, ante la sospecha de que se trataba de un “producto ilegítimo o falsificado”.

Por lo que la ANMAT prohibió el uso, distribución y comercialización de Propofol HLB inyectable, primero del lote 31106, de 10 miligramos. En abril, sacó otra disposición y dispuso el retiro de ampollas de 20 ml y de 5 ml del mismo medicamento, cuyos lotes son los 60000, 60001 y 60002.

Días después, prohibió la venta de Dopamina HLB de 40 y 100 miligramos, de los lotes 31214 y 31215, según publica TN.

Ambos fueron retirados por “carecer de la etiqueta de trazabilidad”. “Los productos no se encuentran inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), explicaron desde el organismo, y agregaron: “El laboratorio debe presentar ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud la documentación respaldatoria de dicha diligencia.”

Desde el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) se informó que el incidente reportado se categorizó con nivel “crítico” y prioridad de tratamiento “alta”, según la evaluación de criticidad realizada mediante el procedimiento.

Según explicaron, “el ingrediente dopamina se encuentra alcanzado por el requerimiento de trazabilidad establecido por la Disposición ANMAT N° 10564/16”. Por eso, “la falta de la etiqueta de trazabilidad impide reconstruir la cadena de distribución de cada unidad de producto terminado individualmente, y consecuentemente la legitimidad del producto que se encuentra en el mercado.”

“A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado, y toda vez que el uso de un producto sin autorización representa riesgo para la salud de la población, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos,” añadieron en el comunicado.

¿PARA QUÉ SIRVEN DICHOS MEDICAMENTOS?

La dopamina, por un lado, ayuda al cerebro a controlar las funciones motrices y el movimiento y, posiblemente, a realizar otras funciones relacionadas con el estado de ánimo.

Mientras que el propofol es un fármaco hipnótico intravenoso utilizado para inducir y mantener la anestesia general o la sedación, tanto en procedimientos médicos como en unidades de cuidados intensivos. Se caracteriza por su rápido inicio de acción y su corta duración, lo que permite una recuperación más rápida en comparación con otros anestésicos.