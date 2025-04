El juicio por el incendio y destrozo de edificios públicos en Rawson, vandalizados durante la protesta contra la minería de diciembre de 2021, volvió a sufrir una nueva postergación.

La audiencia de cesura de pena que debía realizarse este martes, luego de que seis de los ocho acusados fueran declarados culpables, debió postegarse debido a que uno de los abogados defensores recusó a la jueza Eve Ponce.

Ahora un tribunal conformado por dos jueces deberá resolver si acepta la recusación planteada por el abogado Miguel Moyano. Aún no fue informada la fecha en la que se realizará esa audiencia.

Incendio de edificios públicos: el imputado hallado muerto antes del veredicto fue absuelto por falta de pruebas

Se trata de una nueva postergación dentro de un debate oral que tuvo muchas demoras, ante las reiteradas ausencias de los imputados. Dos de ellos quedaron detenidos debido a que volvieron a faltar luego de ser advertidos por la magistrada.

Uno de ellos, Lautaro Martínez, fue hallado muerto en su casa horas antes del veredicto que finalmente lo absolvería por falta de evidencias en su contra.

EL FALLO DE LA JUEZA PONCE

La semana pasada, la jueza Ponce dio a conocer su resolución sobre los ocho imputados por los destrozos e incendios registrados en las sedes del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía y un área de la Policía.

Seis personas fueron halladas penalmente responsables de los hechos, mientras que dos fueron absueltas al no comprobarse su participación.

La magistrada declaró invalido el alegato del Ministerio Público Fiscal en cuanto a las penas solicitadas, debido a un defecto formal, y ordenó la realización de una nueva audiencia de cesura exclusivamente para los imputados condenados.

Santa Cruz: comenzó el juicio al trabajador municipal que abusó de su hijastro y podría ser condenado a 15 años

Ese audiencia debía realizarse este martes, pero fue postergada luego de la recusación. “Es la primera vez que yo escucho que se reprograma una audiencia que debió ser declarada nula, porque los tiempos para actuar son los tiempos del litigio", había cuestionado Moyano tras el veredicto, en diálogo con Jornada.

Al respecto, agregó: "No podemos venir dentro de unos días a tratar de subsanar lo que nos olvidamos, es en el debate, lo que no se hizo en el debate no se puede hacer nunca más”.

CONDENAS

Lucas Alexis Espinoza, Lourdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, Damián Andrés Díaz y Nicolás Alejandro Díaz: autores penalmente responsables del delito de daño agravado.

Gastón Velásquez: condenado por daño agravado en tres hechos (en concurso real entre sí) y hurto agravado.

Mauricio Naum Vargas: responsable de incendio en concurso real con hurto agravado.

ABSOLUCIONES