Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El debate oral comenzó el 27 de agosto pasado y tiene en el banquillo a exmilitares y miembros de otras fuerzas imputados, en su mayoría acusados de asociación ilícita, privaciones ilegales de la libertad, allanamientos sin orden judicial, tormentos y violación de domicilio. La Fiscalía también sostiene la responsabilidad por la desaparición forzada de Guillermo Silveira, un caso emblemático en la ciudad.

“Estamos reconstruyendo los hechos con base en los testimonios. Ya no están todos los imputados ni todas las víctimas; algunos han fallecido o no pueden declarar, pero la hipótesis central sigue siendo la misma: acreditar que hubo personas trasladadas en forma ilegal al regimiento, donde fueron sometidas a interrogatorios y a torturas en agosto y septiembre de 1976”, explicó Nürnberg en diálogo con ADNSUR.

Con respecto a la desaparición forzada de Silveira, ante la consulta de si esa acusación solo cabía para Jorge Gianfreau (ya fallecido), que se desempeñaba como jefe del Regimiento al momento de los hechos, detalló que en principio se buscan reconstruir los hechos, más allá de los nombres en la imputación inicial, para luego establecer las responsabilidades concretas en cada tipo de delito.

EL PESO DE LOS TESTIMONIOS

El fiscal destacó la contundencia de los relatos brindados hasta el momento: “La gente tiene la memoria intacta. Los testimonios han sido claros, precisos y muy detallados. Para nosotros son aportes valiosos para reconstruir la historia y, en muchos casos, funcionan también como un desahogo después de casi 50 años”.

El juicio se desarrolla con audiencias semanales y combina declaraciones presenciales con otras realizadas por videoconferencia, dado que tanto testigos como imputados y abogados se encuentran en distintas ciudades del país. Según estimó Nürnberg, el proceso podría extenderse hasta principios de noviembre. En ese marco, el fiscal destacó el esfuerzo del Tribunal Oral Federal para coordinar y llevar adelante el desarrollo del juicio.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PASO DEL TIEMPO

Al ser consultado sobre el significado de avanzar en un juicio medio siglo después de los hechos, Nürnberg remarcó: “El paso del tiempo no es un elemento favorable: son 50 años que han pasado. Pero estamos hablando de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Nunca es tarde para dar una respuesta a las víctimas”.

“Al amparo de esa categorización de la ley, más la claridad de la memoria de las víctimas, que han brindado mucho detalle en las declaraciones, esperamos demostrar la teoría del caso que presentó la Fiscalía”, indicó.

Con esa premisa, la Fiscalía busca consolidar pruebas y responsabilidades en un proceso histórico para Comodoro Rivadavia, que coloca en debate los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la región.

QUIÉNES SON LOS ACUSADOS Y QUÉ SE LES IMPUTA

El juicio por “Las Casitas” tiene en el banquillo a siete exintegrantes de fuerzas armadas, policiales y de seguridad, acusados de haber participado en secuestros, torturas y detenciones ilegales en Comodoro Rivadavia y Santa Cruz durante 1976. Entre ellos están Eduardo Alberto Rodríguez y Fernando Julio Pedernera, exintegrantes del Ejército, imputados como partícipes de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, además de integrar la asociación ilícita.

También se juzga a Carlos Daniel Moreno, exsubjefe de la Policía Federal en Comodoro, acusado de allanamientos ilegales, nueve hechos de privación ilegítima de la libertad y tormentos reiterados; y a los expolicías de Santa Cruz Mario Enrique Pérez, Francisco Olegario Sevilla y Rafael Augusto Manuelides, con distintos cargos por violaciones de domicilio, secuestros, torturas y pertenencia a la asociación ilícita.

La nómina de imputados se completa con Alfredo Pablo Lisseri, exintegrante de Prefectura Naval, acusado como partícipe necesario de allanamientos, detenciones ilegales y tormentos, además de integrar la asociación ilícita. Según la acusación, cada uno de ellos realizó un aporte concreto dentro de un engranaje represivo que requería coordinación entre distintas fuerzas: identificación y persecución de víctimas, allanamientos, detenciones, cautiverio, interrogatorios bajo tormentos y, en algunos casos, la desaparición física. Ese esquema, probado en la etapa de instrucción y ahora debatido en el juicio oral, constituye el núcleo de la causa que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.