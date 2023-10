El jury a Mariel Suárez, la jueza que besó a un preso comenzará el próximo 6 de noviembre. Así lo confirmó Manuel Burgueño, integrante del Consejo de la Magistratura, en diálogo con ADNSUR. Además, dio detalles sobre la acusación contra la jueza comodorense. En tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento, que es un órgano constitucional, está integrado por el ministro del STJ (Superior Tribunal de Justicia), Daniel Esteban Báez; las diputadas provinciales Selva Mónica Saso y Claudia Mariela Williams. Además, de dos abogados de la matrícula, el Dr. Miguel Ángel Barletta y la Dra. María Florencia Góngora.

“El argumento de que el consejo de magistratura se habría extralimitado los plazos, se habría descartado. Así que vamos a trabajar sobre las hipótesis de fondo”, expresó Burgueño. Asimismo, se refirió a la acusación que llevan adelante desde el Consejo de la Magistratura, que también está integrado por el “consejero Dr. Früchtenicht de Esquel y juez de Cámara Civil; además de la consejera popular Cardozo de la ciudad de Trelew”. En este sentido, sostuvo que se “ha presentado una acusación en la que especialmente se tiene en cuenta la pérdida de parcialidad, el tomar contacto con una persona sometida a proceso y bajo la jurisdicción de la jueza”.

Además, Burgueño, explicó que Suárez “se ha reunido con él (el preso May Bustos) para hablar de cuestiones del juicio. Implica de por sí el mal desempeño, conforme al artículo 17 del Código Procesal Penal y junto a eso, se suman otras faltas administrativas por haberse retirado del lugar de servicio, dilatar la realización de audiencias, mentir alegando una enfermedad que no existía o aprovechar la función pública para la realización hipotética de un libro, lo que rendiría beneficios económicos debido a una expectativa de derecho de autor y en fin, una serie de vulneraciones reglamentarias y de la ley de ética pública, junto con esta parte de la parcialidad por el contacto”.

Por otro lado, se refirió a la situación del beso y remarcó que “los testigos que han estado, han visto en vivo y captaron las imágenes, afirmaron en el sumario previo que había sido así, de esa manera”. “De todas maneras, si la doctora tiene una relación personal con el señor Bustos, el problema no pasa por la relación personal, sino por el haber realizado labores jurisdiccionales y por él, en todo caso, si no tiene una relación personal y lo que no hay es un beso, no es propio tampoco de una relación jueza imputado, que se maneje semejante grado de intimidad cuando el juicio del señor Bustos apenas tenía sentencia al día anterior y la jueza todavía tenía que seguir atendiendo el caso”.

En esta línea, el integrante del Consejo de la Magistratura reveló que la jueza Mariel Suárez “todavía tenía que seguir participando en el proceso y sin embargo, ya tenía ese grado de familiaridad y un interés previo al dictado de la sentencia”. “Ella organizó todo esto para poder verlo, piensen que ella trabaja en Comodoro y vive en Comodoro y ha ido hasta la ciudad de Trelew para poder concretar esta cita, sirviéndose de contactos que tiene en la policía por su función de magistrada y además tomando una serie de medidas para articular esa visita, lo que implica que estaba escribiendo el fallo, y a la vez estaba articulando la visita al imputado, es decir que estaba al momento de sentenciar con un interés totalmente distinto al solo juzgamiento y al impartir justicia”, agregó.

Por otro lado, Burgueño se refirió a la posible destitución de Suárez como jueza. “Es un tema netamente laboral, después podría seguir su vida”. Asimismo, explicó que “seguramente se va a judicializar porque tenemos dos situaciones equivalentes, que es la de la doctora Suárez y la del doctor Rivarola”.

“Las dos son iguales, ambos hicieron un planteamiento sobre los tiempos y el tribunal de enjuiciamiento tuvo dos soluciones disímiles”, explicó. Pero, señaló que “sirve la que aplicaron a la Dra Suárez”, porque “la ley no dice que el proceso dura seis meses en el Consejo, sino que seis meses dura la investigación, pudiendo el trámite durar más. de hecho, la misma ley establece otros actos fuera de la investigación para reflejar el consejo”.

“No surge de la lectura que sean seis meses, entonces la verdad es que los dos deberían estar en jury”, aseguró, sobre la queja de Suárez. “No puede ser que hayan dos soluciones distintas. Eso tiene que ser igual para los dos, tienen que ir a jury. Por eso ella va a plantear recursos. En el caso del Dr. Rivarola, nos toco a mostros hacer los recursos y está en trámite, vamos a ver en qué termina”, añadió.

“Pero la realidad es que ella después va a judicializar y está bien que lo haga, porque este es un órgano administrativo y ella tiene derechos a una revisión jurisdiccional del acto. Hace su derecho a defensa, nosotros no lo podemos desconocer, tiene derecho a una situación justa y a un trato igualitario”, concluyó.