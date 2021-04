COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El juez Gustavo Antoun, titular del Juzgado Civil y Laboral de Sarmiento, explicó este lunes los fundamentos de su fallo para habilitar la realización de la asamblea por parte de la SCPL, cuya realización había sido objetada por dos asociados, quienes habían logrado una primera medida cautelar de la jueza Brenda Iris Pachecho, que planteaba postergar la convocatoria.

“Yo me basé en el convencimiento democrático para que se permitiera votar el domingo”, manifestó el magistrado, quien no tuvo a su cargo el análisis de la cuestión sanitaria, que también despertó polémica el día de la asamblea, aunque ésta se realizó finalmente al aire libre para garantizar el distanciamiento entre los participantes.

Pese a que el viernes último una medida cautelar había ordenado suspender provisoriamente la asamblea realizada ayer, ésta es puedo efectuar a partir de otro pronunciamiento judicial, que dejó sin efecto la primera orden de suspensión, dictaminado sobre el mediodía del sábado 10 de abril, con la firma del juez sarmientino Gustavo Antoun.



Al explicar también por qué debió intervenir como juez subrogante desde otra ciudad, Antoun detalló que en Comodoro Rivadavia solo uno de los Juzgados Laborales está cubierto y es precisamente el de la jueza Pachecho, quien por razones particulares se ausentó de la ciudad el viernes, luego de pronunciarse sobre la medida cautelar.



“La SCPL presentó un recurso de reconsideración, con apelación en subsidio en caso de que no prosperara –detalló el juez, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro, 94,3 Mhz-. Normalmente esto lo hace el mismo juez que produjo la medida atacada, pero ante la ausencia circunstancial de la doctora Pacheco, tuve que abocarme yo, porque así está establecido el orden de subrogancias por el Superior Tribunal de Justicia. Me llegó la resolución de que quedaba a cargo del Juzgado de la Dra. Pachecho desde las 13 horas del viernes y ese día, a las 21:30 h, me llegó el recurso de reconsideración interpuesto por la SCPL, por lo que tuve que abocarme y pude resolver sobre el mediodía del sábado”.



Dicha circunstancia se da porque el Consejo de la Magistratura no ha cubierto aún la vacante del otro juzgado laboral de la ciudad, luego de la jubilación de la doctora Zulema Cano.



“La jueza Pacheco declaró la admisibilidad del amparo el viernes último, en el que se peticionaban varias cosas –detalló el juez Antoun-. En el mismo escrito, habían solicitado una medida cautelar para que se deje sin efecto la asamblea que se realizó ayer”.



Entre los planteos formulados por quienes cuestionaron la convocatoria, se pedía declarar la nulidad de la asamblea de elección de delegados de seccional, como también anulación del llamado a asamblea realizado en febrero último, para las asambleas del 27 de marzo y 12 de abril, respectivamente.



El juez también reconoció su incomodidad por tener que resolver sobre el pronunciamiento de una colega, por quien expresó su máximo respeto, pero indicó que a veces puede haber diferencias de matices en las miradas de los magistrados.