COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ángel, el joven de 19 años que fue derivado al Hospital Regional tras caer sobre la vidriera de un local céntrico de Comodoro en medio de una pelea, fue operado de urgencia y "el panorama no es alentador".

Así lo reveló en la tarde de este sábado su madre, Mel González, en las redes sociales. "Tuvo una cirugía difícil, está en coma farmacológico", expresó.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 23:30 horas. En una pelea callejera entre dos jóvnes afuera de la Galería San Martín, en pleno centro de Comodoro. Ángel cayó contra la vidriera del local deportivo "Todo fútbol", causándole un profundo corte en la pierna y en la zona del estómago.

"El pronóstico no es alentador. Anoche Ángel perdió 3 litros de sangre. Hay riesgos de daños de todo tipo. Su corazón no está mejorando y los médicos no son optimistas con esto", escribió su mamá.

Más temprano, su familia difundió el pedido de dadores de sangre (A+). "Son el lunes por la mañana en el banco de sangre del Hospital Regional", informaron.