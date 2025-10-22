Nahuel Franco Marcial, de 18 años, se encuentra internado en grave estado en terapia intensiva desde el domingo pasado, luego de haber sido atacado a tiros —en horas de la noche— en inmediaciones del playón deportivo del barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

En la madrugada del martes se conoció oficialmente que su estado sería irreversible. Fuentes del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” confirmaron a La Opinión Austral que el joven sufrió muerte cerebral, producto de una herida perforante de arma de fuego con orificio de salida en la cabeza.

La noticia causó gran conmoción entre sus allegados y la comunidad, que seguía de cerca las novedades sobre su evolución, pidiendo cadenas de oración por su pronta mejoría.

UN DETENIDO Y UN PRÓFUGO

El presunto autor del ataque, identificado como T.P., de edad similar a la víctima, se entregó este martes por la tarde. Según trascendió, sería hijo de un conocido dirigente del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Omar Pratt. La causa también apunta a un segundo involucrado que continúa prófugo.

El referente petrolero realizó un descargo en redes sociales, donde calificó el hecho como “lamentable”, pidió por la recuperación de Marcial y negó que su hijo haya participado del ataque. Además, denunció que su vivienda fue baleada y que también hubo disparos contra instalaciones del sindicato.

“Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, comentó.

DISPARO, MARCHA E INCIDENTES

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 21 horas, cuando, según testimonios preliminares, un vehículo interceptó a Nahuel sin mediar palabra y se efectuó un disparo. La Policía llegó rápidamente al lugar y halló al joven tendido en el suelo, en estado grave.

Nahuel estaba acompañado por otras personas que expresaban conmoción y alarma por lo ocurrido. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a la gravedad de las heridas.

La División de Investigaciones (DDI) y el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, llevan adelante la investigación del hecho. Según declaró el comisario mayor José Britos a la emisora Inforadio, “un vehículo habría interceptado al joven y efectuado un disparo sin mediar palabra”. Además, un testigo aportó datos importantes que permitieron identificar el automóvil involucrado: se trataría de un vehículo gris, bajo, posiblemente un Corsa.

En la tarde del pasado martes, familiares y amigos de Nahuel se manifestaron frente a la Seccional Segunda para exigir justicia. La protesta terminó en incidentes, con pedradas, enfrentamientos y disparos. Los manifestantes creen que el presunto autor del ataque se encuentra detenido allí, lo que derivó en momentos de extrema tensión.

Caleta Olivia vive horas de conmoción, mientras la comunidad exige respuestas y las autoridades judiciales intentan esclarecer un caso que ya sacude el entramado social y político de la ciudad.