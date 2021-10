El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, se refirió este jueves a la carta que el presidente Alberto Fernández le escribió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en medio del conflicto mapuche en la región. Le dijo que enviará gendarmes a la zona "pese a que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas".

El jefe comunal consideró fue "terrible" y una "falta de respeto" tras el pedido de refuerzos de seguridad que Carreras le había pedido al Gobierno Nacional. "Me pareció terrible la carta", aseguró Gennuso, y agregó: "Es como decirle a un vecino que se haga cargo del problema de uno".

"La carta a los medios demuestra el grado de indefensión en el que estamos", apuntó en diálogo con Cadena 3 y señaló: "Me parece que es una falta de respeto al federalismo de nuestro país".

"Estamos cansados de que gobierne desde la capital gente que no entiende lo que pasa en el país", lanzó Gennuso. Asimismo, manifestó que "cualquier hecho violento no solo es repudiable, sino que tiene que ser investigado y se tiene que actuar para que no vuelva a suceder".

Es por eso que solicitó el "esclarecimiento" para "saber muy bien qué pasó, quiénes son los culpables y cómo pasó", así se podrá "clarificar con la comunidad y lograr una paz social. Si no se esclarece aparecen todos los prejuicios", precisó.

Este jueves, Alberto Fernández dijo que asistirá a la provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto con los mapuches, no es responsabilidad del Ejecutivo nacional reforzar la seguridad de la región.

Carreras había reclamado refuerzos de las fuerzas federales tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, ubicado en El Bolsón, donde además amenazaron explícitamente a la gobernadora. Y destacó que no era un pedido sino una exigencia para que intervenga el gobierno nacional.

El jefe de Estado le respondió en su carta que "es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior". Pero consideró que "no es este el caso ni mucho menos", por lo que consideró "aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

Repercusiones en Chubut

"La violencia nunca es el camino. Mi total repudio al ataque contra el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón, en la hermana provincia de Río Negro", escribió el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni en su cuenta oficial de Twitter.

Además le transmitió su "solidaridad con la gobernadora Arabela Carreras y a favor del trabajo conjunto para encontrar soluciones. Eso nos pide nuestra gente".

Más duro fue el ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni, quien criticó la actitud del presidente Alberto Fernández de no intervenir en la escalada de violencia mapuche en la zona cordillerana.

"Para la capital si. Para el conurbano también. Pero para la patagonia no?? Así gobiernan, mirándose el ombligo. En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!!!", escribió Massoni en su cuenta de Twitter