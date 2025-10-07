El martes 30 de septiembre de 2025 fue capturado en Pucusana, un distrito costero al sur de Lima, Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien era buscado por la justicia argentina como presunto cabecilla de una organización narco transnacional y autor intelectual del brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

La detención se concretó tras un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad argentinas y peruanas que rastrearon durante siete días sus movimientos desde Bolivia hasta Perú, donde finalmente fue interceptado mientras viajaba oculto dentro de un camión que transportaba pescado.

El error que llevó a su captura fue no cambiar ni siquiera el celular que utilizaba en Argentina, lo que permitió dar con su ubicación a través de la línea telefónica. La Policía Nacional Peruana, colaborando estrechamente con Interpol Argentina y la Policía Federal, logró detenerlo sin resistencia.

“Pequeño J” se entregó diciendo su nombre completo y fue alojado en la comisaría de Chilca, al sur de Lima, bajo estrictas medidas de seguridad mientras se tramita su extradición a Argentina, que podría concretarse en un plazo aproximado de 60 días.

EL TRIPLE FEMICIDIO QUE CONMOCIÓN A TODO EL PAÍS

Las víctimas fueron Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), todas residentes del partido de La Matanza. Las jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre tras abordar un vehículo en La Tablada, y sus cuerpos fueron hallados cinco días después enterrados en una casa de Villa Vatteone, con signos de tortura y mutilaciones que causaron conmoción en toda Argentina.

La autopsia confirmó que los asesinatos fueron cometidos de manera salvaje, con Lara Gutiérrez sufriendo daños graves como la amputación de dedos mientras aún estaba viva. El crimen fue filmado y transmitido en vivo como un mensaje de disciplinamiento dentro de la organización narco.

Según los investigadores y el fiscal a cargo Adrián Arribas, “Pequeño J” no fue el ejecutor material del triple crimen, sino el cerebro intelectual que planeó la venganza contra las víctimas. Se cree que esta venganza surgió por disputas internas en el narcotráfico; se investiga la posibilidad de que alguna de las jóvenes hubiera robado una cantidad importante de droga o dinero, aunque esto no fue oficialmente confirmado.

La investigación apunta a que la organización liderada por Valverde Victoriano operaba en villas de la Ciudad de Buenos Aires como Zavaleta y 1-11-14 y tenía influencia en puntos de venta en el sur del conurbano bonaerense.

LA RED DE DETENIDOS Y EL ENTRAMADO NARCO

Hasta la fecha, nueve personas fueron arrestadas vinculadas al caso. Entre ellos se encuentran Matías Agustín Ozorio, socio y mano derecha de "Pequeño J", capturado también en Perú; Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Bolivia; Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde enterraron a las víctimas; y otros cómplices trasladados a prisiones en Argentina.

La investigación reveló que el crimen fue coordinado con una voluntad explícita de amplificar su impacto, incluso transmitiéndolo en vivo por redes sociales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que “Pequeño J” pretendía expandir su negocio de drogas llamado “tusi” hacia zonas como Bajo Flores y Florencio Varela antes del crimen. Las fuerzas de seguridad destacan la peligrosidad de esta organización narco transnacional y la complejidad de la red.

UNA REUNIÓN CLAVE: EL VIDEO QUE COMPLICA A PEQUEÑO J

Un video que emergió en la investigación muestra a “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, la víctima menor de 15 años, reuniéndose el 6 de septiembre en un local de comidas rápidas en la avenida Rivadavia, Ciudad de Buenos Aires, menos de dos semanas antes del triple asesinato. En el video, ambos aparecen junto a otras dos personas cuya identidad aún se investiga.

Este registro, incorporado a la causa, confirma que el acusado conocía personalmente a al menos una de las víctimas, reforzando la hipótesis de que el crimen podría relacionarse con un robo posterior a la organización delictiva. El fiscal Arribas también confirmó que Matías Ozorio conocía a alguna de las víctimas, aunque Ozorio se negó a declarar tras ser detenido.

Vale remarcar que antes de escapar, “Pequeño J”, de apenas 20 años y con un perfil de creciente liderazgo en el narcotráfico, dejó un mensaje desafiante en la puerta de la vivienda de su pareja en Isidro Casanova, donde escribió con fibrón negro: “Tu Dios te ama... si te metes conmigo te metes con Dios”. Este mensaje refleja su personalidad y la manera en que operaba su organización, que buscaba el control territorial y la obediencia a través del miedo y la violencia extrema.

En Perú, la policía implementó medidas estrictas para protegerlo mientras se avanza con el trámite de extradición que le permitirá responder ante la justicia argentina por el presunto triple feminicidio y el entramado criminal del cual es considerado cabecilla.