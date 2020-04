COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) - Uno de los internos de la alcaidía policial de Comodoro se comunicó con Actualidad 2.0 en medio del incendio de la dependencia y aseguró que el fuego se inició por la quema de colchones en el lugar en medio de una protesta de un grupo de internos. "Los celadores no usan el barbijo, no tienen protección, maltratan a las familias", reclamó y aseguró que "el jefe de Seguridad Interna no respeta nada".

Dijo que habían reclamado que les permitan acceder a visitas y "que nos dejen comer dignamente igual. Te prohíben todo", explicó en alusión a las presentaciones que hicieron ante la justicia. "La culpa acá la tiene el jefe de Seguridad Interna de la alcaidía", manifestó.

Mientras tanto, del edificio de la alcaidía sigue saliendo humo, por lo que podría haber personas intoxicadas en el interior. El fuego se dio en el pabellón 3.

Trabajan tres dotaciones de bomberos, policía, Defensa Civil y dos ambulancias en el lugar.