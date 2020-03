RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, se refirió al caso de un hombre de Playa Unión que violó la cuarentena obligatoria para ir a realizar compras. Señaló que ya se tomó intervención y que se trasladó a la familia para que finalicen el aislamiento correspondiente en un espacio destinado a las personas que incumplen el decreto presidencial.

Al respecto, Massoni solicitó no generar una psicosis ya que se trata de “gente que ha sido revisada por personal de Salud. Hay un control diario y permanentes rondines por parte de la Policía y en muchos casos no tienen quién le haga las compras. Tienen que cumplir con los protocolos de seguridad y ya tomamos intervención”.



“Se trata de una familia que vino del extranjero, llevan 12 días de cuarentena, por lo que le quedarían dos días. Hoy el hombre estuvo en el supermercado, por lo que fue notificado inmediatamente”, remarcó el Ministro de Seguridad.

Asimismo, Massoni Indicó que “el hombre violó la cuarentena. Esta familia va a pasar a cumplir la cuarentena no en su domicilio sino en lugares que están preparados para que los que incumplen finalicen los días de aislamiento que les corresponden”.

“Pedimos que no exista paranoia y persecución con los comprovincianos. El Ministerio de Salud hace un seguimiento diario de todos los casos. Hay un médico que fue a verlos, los revisó y son pacientes asintomáticos. El Estado está encima de todos los casos, controlándolos. Somos una provincia que viene haciendo las cosas bien, y se está demostrando porque todavía no hay exteriorización del virus, lo que no quiere decir que no vaya a haber”, manifestó el funcionario provincial.

En esa línea, Massoni remarcó que “estamos trabajando para achatar la curva para que el sistema sanitario no se vea colapsado y podamos brindar la atención correspondiente a aquellas personas que llegarán a contraer el virus”.

RESPONSABILIDAD AL COMUNICAR

Finalmente, el Ministro de Seguridad subrayó que “no hay de qué preocuparse ni generar preocupaciones”, y aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a los medios de comunicación “por mis declaraciones del día de ayer, porque generalizar siempre hace mal. Me refería a pseudomedios que generan este tipo de noticias de emergencias. Les pido disculpas a todos los medios que están trabajando con la seriedad supina, intentando informar con responsabilidad. Hay que ser responsables no temerosos”.