El hombre que se atrincheró con sus hijos seguirá detenido y afrontará un juicio rápido

Este sábado 6 de septiembre se realizó la audiencia de control de detención de Oscar Isaías Valdez Carabajal, el hombre que había sido aprehendido el jueves pasado tras atrincherarse en su domicilio del barrio Ciudadela y negarse a entregar a sus hijos a la Justicia.

Durante la audiencia, el imputado fue acusado por el delito de resistencia a la autoridad, a pedido del procurador fiscal Facundo Oribones, quien relató que el 4 de septiembre, alrededor de las 11:20 horas, personal policial se presentó en la vivienda de 1.º de Mayo al 300 junto al Servicio de Protección de Derechos para cumplir una orden de la jueza de Familia Guillermina Sosa.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Según la acusación, Valdez Carabajal reaccionó de manera violenta. Primero atendió a los efectivos y luego volvió a salir armado con un cuchillo y un hacha, lanzando amenazas: “Váyanse de acá, los voy a matar a todos”. A partir de allí, se desplegó un operativo de Infantería y finalmente intervino el GEOP, que logró desarmarlo y detenerlo en el patio trasero de la casa.

La defensa, ejercida por Alejandro Varas y Juliana Fuentes de la Defensa Pública, no objetó la legalidad de la detención ni la imputación, aunque planteó que la conducta correspondía a una desobediencia judicial. También rechazaron la modalidad de juicio rápido, al señalar que el imputado afronta otra causa de mayor gravedad: una audiencia preliminar por abuso sexual contra dos menores de edad, prevista para la próxima semana.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El juez penal Mariano Nicosia declaró legal la detención y habilitó el trámite de juicio rápido por resistencia a la autoridad.

Sin embargo, accedió al pedido de la defensa para incorporar testimonios en Cámara Gesell y otorgó un plazo de cinco días de cuarto intermedio, fijando la continuidad de la audiencia para el 15 de septiembre.

La fiscalía sostuvo la necesidad de mantener la prisión preventiva por riesgo de fuga y recordó los antecedentes del acusado, además de la prohibición vigente de acercamiento a sus hijos.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

La defensa se opuso, argumentando que Valdez Carabajal había cumplido con presentaciones judiciales anteriores.

Finalmente, el magistrado dispuso la prisión preventiva, al considerar que el imputado ya no se encuentra bajo el cuidado de sus hijos y que enfrenta una posible condena grave en la otra causa en trámite.