Una mujer de la ciudad de Río Gallegos denunció ante la policía de Santa Cruz que una persona la amenazó con un arma de fuego. El conflicto habría surgido hace 6 meses por el pago de un alquiler.

Según detalló, este enfrentamiento comenzó cuando acordó verbalmente alquilar la propiedad. Sin embargo, más adelante, personal del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) le informó que el inmueble no estaba registrado a nombre del supuesto propietario, lo que la llevó a suspender el pago del alquiler.

A partir de ese momento, comenzaron las intimidaciones y amenazas. Incluso esta persona llegó hasta la propiedad con personal del servicio de gas, y se procedió a cortarle el suministro a la mujer y a su hijo menor, que viven en la vivienda.

La causa sigue bajo análisis judicial y se aguardan nuevas medidas y actuaciones que ayuden a esclarecer lo sucedido, en un contexto de un conflicto que afecta la convivencia y la seguridad de los involucrados en la capital santacruceña.

Santa Cruz dio el paso final tras el retiro de YPF: “Esperamos que en dos o tres semanas las nuevas operadoras estén en actividad”

LA VERSIÓN DEL ACUSADO TRAS LA GRAVE DENUNCIA

“Esta señora solo pagó un mes de alquiler y después no pagó nunca más. Yo le di un recibo por ese primer mes, como corresponde. Si no tiene otro, es porque no volvió a pagar”, aseguró el propietario de la casa, quien decidió dar a conocer su versión sobre lo sucedido.

El hombre desmintió categóricamente las acusaciones por intimidaciones y amenazas. “Yo nunca fui a la casa, ni con arma ni sin arma. La que fue es mi señora, que es quien cobra los alquileres”, explicó, y reiteró que la denuncia “es totalmente falsa”.

Estaba por hacer un asado, olvidó poner el freno de mano y su auto casi termina en la costa

En continuidad, ratificó que el acuerdo “fue verbal” de la propiedad y aclaró que la propiedad "está pagada hace quince años" y que el inmueble no tiene ninguna vinculación con el IDUV.

“Tengo los boletos de compraventa firmados por escribano público. No tiene nada que ver el IDUV, como ella dice”, detalló.

“Ella dice que yo la amenacé, pero que muestre los mensajes y las fechas. Yo tengo audios en los que se escucha claramente cómo ella y otra persona me amenazan a mí”, manifestó.

Finalmente, el propietario afirmó: “Vamos a ir a la justicia con todo: los audios, los recibos y las pruebas que tenemos. Queremos que se sepa la verdad. Nunca hubo amenazas ni armas, y menos aún violencia”.