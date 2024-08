En las últimas horas, Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, el nene de cinco años que desapareció en Corrientes desde el pasado 13 de junio, declaró después de que la Justicia publicara sobre la investigación de las transacciones que recibió en su cuenta de Mercado Pago.

El joven habló con la prensa y aseguró que "la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que “no tiene nada para ocultar”.

En ese contexto, indicó que "la cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan" y además tendría como fin "la creación de una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar”.

Esto se dio luego de que se conociera que dos hermanos del pequeño desaparecido en Corrientes tenían en su cuenta de Mercado Pago una suma de $48 millones.

Mariano declarará este jueves ante la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".