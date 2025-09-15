Un llamativo hallazgo sorprendió a la Policía de Cinco Saltos el domingo pasado, cuando personal de la Comisaría 7ª intervino en un predio rural de la zona de Puente Colorado tras la denuncia de la Brigada Rural. En el lugar encontraron un automóvil totalmente desmantelado.

El auto robado

Se trataba de un Renault Logan color gris, ubicado en el fondo de una chacra. El vehículo estaba sin motor ni cristales, y con la carrocería distribuida en distintas partes del terreno. Al consultar los registros, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de agosto, solicitado por la misma unidad policial en el marco de una causa por robo de un vehículo que había sido dejado en la vía pública.

Una vez asegurado el predio, se dio intervención al gabinete criminalístico, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Posteriormente, por disposición de la fiscalía de turno, el automóvil fue reconocido y entregado a su propietario en horas de la tarde del mismo domingo.

Presunta explotación laboral en una chacra de la Patagonia: una joven fue rescatada y regresó a Santiago del Estero

Desde la Policía provincial confirmaron que la investigación continúa para determinar quiénes están detrás del desarme y ocultamiento del rodado en el predio rural. Por ahora, no trascendieron personas demoradas ni imputadas.