Olga Delina Quinteros, una docente jubilada de 70 años de la localidad de Piedra del Águila, en Neuquén, fue hallada sin vida en su casa el domingo por la mañana.

El informe preliminar de la autopsia reveló que murió por un episodio cardiorrespiratorio agudo, posiblemente provocado por estrés o una riña, y que las lesiones halladas en las manos, brazos y rostro de la víctima son atribuibles a una intervención de otra persona, aunque no fueron la causa de su fallecimiento.

Horas después, más precisamente en horas del mediodía del lunes, Ramón De León Pérez, principal sospechoso de cometer el femicidio , de nacionalidad dominicana, fue detenido en inmediaciones del consulado de aquel país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se había acercado para tramitar su salida del país.

Se pudo establecer la autoría del hombre de 59 años luego de que fuera filmado en los registros de una estación de servicio sobre la Ruta 3, en el kilómetro 299, cerca de donde fue encontrado abandonado el VW T-Cross de la víctima del femicidio.

LOS ANTECEDENTES DE VIOLENCIA Y UNA “SEGUNDA OPORTUNIDAD”

Según publica EQSNotas, Ramon de Leon Pérez vivió en la localidad chubutense de Esquel y allí, fue condenado por protagonizar reiterados hechos de violencia contra su pareja de ese momento.

El primereo ocurrió el 14 de octubre de 2023 a las 6 horas aproximadamente, cuando el imputado y su pareja estaban en la Plaza del Cielo, cuándo el metió la mano en el interior del saco de la víctima, sacó el teléfono celular y lo arrojó al suelo rompiéndolo. El 6 de septiembre de 2024 a las 8 hs. aproximadamente, la víctima caminaba por Belgrano y Avenida Alvear, hacia la parada de colectivo. El imputado la siguió, le tiró del cabello, arrastrándola y le mordió una ceja, lesionándola.

Y finalmente, el 19 de diciembre pasado de ese año, de León agredió verbalmente a la víctima, intentó sacarle el celular, forcejearon, logró quitárselo y se lo llevó.

El imputado reconoció los hechos y fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a reglas de conducta por dos años, ya que no tenía antecedentes penales. Y además, una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima.

“León Pérez entonces la ley penal argentina le da una segunda oportunidad a una persona que no ha cometido delitos con anterioridad y que no comete delitos graves. La primera condena queda en suspensión, pero es una única oportunidad que le da la ley argentina. El próximo delito usted va adentro, va a la cárcel, ¿está claro? Así que esta es su última oportunidad, aprovéchela, no vuelvo a cometer nuevos delitos”, le dijo el juez.

