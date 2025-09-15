En medio de la tensión política con los gobernadores tras el veto a la ley que buscaba reformar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno nacional transfirió el viernes pasado $12.500 millones a cuatro provincias bajo ese mismo concepto.

Los distritos que recibieron los fondos fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones), según un informe de la consultora Politikón Chaco.

El relevamiento señala que aún no está claro qué tipo de emergencia motivó estas transferencias, pero resalta que se produjeron en un contexto de fuerte disputa política por el uso de los ATN. Además, el monto supera ampliamente lo girado en agosto, cuando solo se enviaron $3.000 millones.

La oposición rechazó la “mesa política nacional” del Gobierno y criticó la influencia de Karina Milei tras el revés electoral

Entre Ríos aparece como una de las más beneficiadas en los últimos meses: fue la única provincia que recibió fondos en agosto y volvió a obtener otro desembolso en septiembre, acumulando así $6.000 millones en apenas dos meses. El dato no pasa desapercibido, ya que el gobernador Rogelio Frigerio mantiene una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA). En ese acuerdo, los candidatos a diputados y senadores nacionales son referentes de LLA, que encabezan las listas en la provincia.

Situación similar se observa en Chaco, otro distrito que recibió ATN en septiembre. Allí también existe una alianza entre el oficialismo provincial y LLA, cuyos representantes lideran las listas legislativas nacionales. Tanto Frigerio como Leandro Zdero, gobernador chaqueño, participaron de la primera reunión de la Mesa Federal convocada por el Ejecutivo nacional, junto al mandatario mendocino Alfredo Cornejo.

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional: foco en el ajuste y el acuerdo con el FMI

Ese encuentro marcó además el debut del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. En este marco, los envíos de ATN a Entre Ríos y Chaco podrían leerse también en clave política.

Por otro lado, los casos de Santa Fe y Misiones resultan distintos. Ninguno de los dos gobernadores fue convocado a las reuniones de la Mesa Federal y, en las últimas semanas, ambos se mostraron críticos con la gestión nacional. Tampoco existe en esos distritos un acuerdo electoral con el oficialismo nacional, lo que relativiza la lectura política de los envíos.

Privatización de rutas: más de 9 mil kilómetros serán concesionados a empresas privadas

El giro de $12.500 millones en ATN refleja la importancia de esta herramienta de asistencia financiera en la relación entre la Casa Rosada y las provincias. Pero también, en un año electoral, expone las tensiones y las interpretaciones políticas que despierta cada transferencia.

LA DEFENSA DEL VETO

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se refirió este sábado al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. El funcionario nacional defendió la medida y pidió a los mandatarios provinciales “comprender” que se trata de recursos destinados a situaciones de emergencia y no de un mecanismo para financiar gastos corrientes.

“La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de la Nación”, sostuvo Catalán en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que el Gobierno nacional no pretende cortar la asistencia a las jurisdicciones, sino garantizar que los fondos se utilicen bajo criterios de urgencia.

ATN y gobernadores: el ministro Catalán justificó el veto y pidió diálogo con las provincias

El veto presidencial generó críticas inmediatas desde distintos sectores provinciales, que consideraban que el reparto automático de los ATN permitiría dar mayor previsibilidad a las cuentas locales. Sin embargo, Catalán insistió en que el mecanismo actual permite priorizar situaciones excepcionales, como catástrofes naturales o emergencias sociales y económicas.

En paralelo, el ministro del Interior dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo analice otras alternativas de apoyo financiero para las provincias. “Está en evaluación”, dijo finalmente.