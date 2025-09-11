La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de la provincia de Buenos Aires obligó al Gobierno Nacional a revisar su estrategia política. Luego de un análisis interno, el presidente Javier Milei concluyó que resulta imprescindible retomar el diálogo con los gobernadores aliados, un canal que se había visto frustrado en los últimos meses.

En la Casa Rosada reconocen que la tarea no será sencilla, por lo que avanzan con la conformación de una “mesa federal”. Según reveló un funcionario de alto rango a Noticias Argentinas, el Ejecutivo busca dar “respuestas personalizadas” a los reclamos de cada provincia, en lugar de una estrategia general que, hasta ahora, no logró resultados.

Esa intención de reconstruir puentes se intentó reflejar en los últimos días con una señal política: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, apareció en la foto que acompañó la oficialización del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien debutó en el cargo recibiendo a sus primeros dos mandatarios provinciales: Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

La apuesta del Gobierno es que esta nueva etapa permita abrir un canal de diálogo más directo y eficiente con las provincias, en un contexto de tensiones crecientes y de necesidad de acuerdos para sostener la gobernabilidad.

“No es (el secretario de Hacienda, Carlos) Guberman, el que estaba sentado era Toto. Se debe reparar en eso”, sintetizaron ante esta agencia.

En algunos despachos de Balcarce 50 definen a Guberman como “el hombre no”, en referencia a las negativas que el funcionario estila dar frente a los reiterados pedidos de los gobernadores, y destacan que, en su lugar, conformó la nómina de integrantes el que maneja la billetera.

Si bien varios interlocutores del Poder Ejecutivo anticiparon que vetarán la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso, prometen que “escucharán y darán respuestas personalizadas a cada gobernador”.

La decisión de reflotar el Ministerio del Interior apuntó a la necesidad de dotar de herramientas a Catalán, quien hasta el momento llevaba el turbulento vínculo con los gobernadores desde la Vicejefatura de Gabinete de la cartera. “Era un pedido que tenía desde hacía meses, creía que le daba más espalda en la conversación. Era necesario”, reveló un funcionario al respecto.

La administración libertaria evalúa alternativas para recomponer los vínculos resentidos tras los cierres de listas.

Por lo que no descartan flexibilizar el mantra “no hay plata”, que se repite desde el 10 de diciembre de 2023, y se muestran abiertos a la posibilidad de consensuar algún desembarco en las filas de la administración libertaria como ocurrió con Juan Schiaretti, quien acercó los nombres del exsecretario de Transporte Franco Mogetta y del entonces titular de ANSES Osvaldo Giordano.

UNA MESA FEDERAL

Si bien el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció la creación de una “mesa federal”, desde el Gobierno aclararon que no tendrá el mismo formato que las otras dos mesas ya existentes, la política y la bonaerense.

En este caso, no habrá reuniones masivas: la idea es que el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, sea el principal articulador con los gobernadores, acompañado por Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo es mantener encuentros mano a mano con los mandatarios provinciales, en el marco de la negociación por el Presupuesto 2026, que el presidente Javier Milei presentará el próximo lunes a las 21.

El primero en visitar el flamante ministerio fue el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien mantuvo una reunión con Eduardo “Lule” Menem, armador político en el interior. Por la tarde, hará lo propio el mendocino Alfredo Cornejo, según confirmaron fuentes oficiales.

Además, el Gobierno ya recibió gestos de apoyo de otros mandatarios aliados como Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), mientras que Claudio Poggi (San Luis) también aparece en la lista de los gobernadores a los que Milei busca sumar a esta nueva etapa de diálogo.