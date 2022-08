El gobernador y los jefes policiales felicitaron a los efectivos que intervinieron en los hechos violentos en Comodoro

El ministro de Seguridad de la Provincia, Miguel Castro, encabezó este jueves una conferencia de prensa junto al jefe de Policía, César Brandt; el titular de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, Humberto Lienan; el jefe de la Brigada de Investigaciones, Pablo Lobos; y el fiscal, Héctor Iturrioz.

En la Unidad Regional se brindaron detalles del violento hecho ocurrido en el barrio Máximo Abásolo en el que resultó herido un efectivo de la fuerza.

“Gracias a Dios tenemos la fortuna de que el policía está bien y en franca recuperación”, expresó Miguel Castro tras recibir al integrante de la Brigada lesionado tras un ataque con arma de fuego.

“Estamos acompañando el trabajo de Fiscalía que trabaja en conjunto con nuestro personal. Hay un complemento realmente digno de destacar sobre todo en esta ciudad, donde todo funciona bien y hay una interrelación que nos lleva a tener índices satisfactorios respecto al resto de la provincia”, dijo el ministro Castro quien destacó el compromiso del personal de Policía. “Decir que se arriesga la vida no es simplemente una frase”, enfatizó.

“La situación nos sorprendió por su nivel de violencia, ya no hay límites. Hay que estar demasiado ‘jugado’ para dispararle a un policía, imaginándonos qué pasaría con cualquier ciudadano de a pie. Por esto es que debemos profundizar el trabajo con la Justicia para que los delincuentes estén donde deben estar”, precisó el funcionario provincial.

Castro recordó que se avanza en la adquisición de móviles policiales como también chalecos antibala y elementos de protección para el personal policial que se distribuirán de acuerdo a la necesidad operativa de cada jefatura.

Los sargentos Héctor Vidolini y Daniel Cayul, de la Brigada de Investigaciones, fueron reconocidos por su tarea por las autoridades de la fuerza por el ministro de Seguridad y recibieron vía telefónica la salutación del propio gobernador, Mariano Arcioni.

Violini quien manejaba el móvil policial y recibió un disparo en el brazo derecho, ya tiene el alta médica, pero deberá someterse a una cirugía para retirar un plomo alojado en su hombro. Tanto el Gobernador, como el ministro y el Jefe de Policía destacaron la labor y el profesionalismo de los policías con la posibilidad de realizar un acto de reconocimiento y concretar un posible ascenso extraordinario.

Compromiso policial

“Creemos que el personal tiene un gran compromiso, siempre se lo pedimos. Conozco el trabajo de la Brigada y es admirable la unión que tiene el personal entre ellos. Cuando ocurre un hecho, no son una o dos comisarías las que trabajan, sino que todas las comisarías colaboran. Estamos trabajando en móviles e indumentaria, pero nos hemos encontrado con situaciones ajenas; no podemos adquirir camperas porque las fábricas no tienen tela. Hay cosas que no dependen de nuestra voluntad sino de la situación del país”, explicó César Brandt, el jefe de la Policía del Chubut respaldando el accionar de los efectivos.

Pablo Lobos, de la Brigada de Investigaciones detalló que en el incidente en cuestión ocurrido el lunes se intervino “de forma correcta” y con rapidez, dado que se registró un robo con armas a las 10 horas, y a las 15 se allanó y detuvo al autor del mismo, derivando en el suceso posterior.

“Somos policías y conocemos nuestra función. Sabemos que, en algún momento, podemos encontrarnos con situaciones así. Obviamente tomaremos más precauciones. Hacemos allanamientos casi todos los días y todo puede pasar en un procedimiento o detención. Tenemos que hacer el trabajo de acuerdo a lo que la ley nos exige”. Lobos consideró a Triviño como una persona “sumamente violenta” y que pesaban sobre él, sendos pedidos de captura con rebeldía. “Debería haber estado detenido”, explicó.

Dos hechos de gravedad

El hecho desencadenante fue un robo ocurrido en una farmacia donde se sustrajo dinero en efectivo, una computadora y tabletas de Alplax. Conocido el autor y su domicilio a través de un taxista, se realizó una guardia en cercanías de Garcés y Ricardo Balbín en una zona de asentamientos en el barrio Máximo Abásolo, lugar al que llegó Martín Eduardo Triviño portando un televisor y un arma. Hirió a un efectivo al intentar ser identificado, recibió dos disparos en el estómago y fue finalmente detenido. Posteriormente en el lugar se realizó un allanamiento en el que se encontraron los elementos sustraídos en la farmacia y se detuvo como autor a Alexis Ortellado.

“Cuando Policía recorría el lugar, se observó la presencia de bomberos y de una mujer denunciando que el mismo Triviño llegó horas antes a su casa reclamando ser el propietario; disparó al perro de la familia, robó un televisor y prendió fuego a la construcción con una menor en su interior. Este es un hecho extremadamente violento que demuestra el desprecio por la vida que tiene esta persona”, detalló el fiscal Héctor Iturrioz quien consideró que el autor habría incurrido en un doble intento de homicidio agravado.