El futbolista "Coky" Aynol ya había sido denunciado por su expareja por violencia física y verbal

Jorge Aynol, ex jugador del Club Atlético Jorge Newbery se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por un hecho de violencia de género en Comodoro Rivadavia. Este domingo, una mujer lo denunció en la Comisaría Segunda por haberla tomado de sus brazos fuertemente y querer llevarla hacia un auto.

Según explicaron fuentes policiales, junto a la víctima se encontraba un joven que la ayudó, quien declaró que Aynol “la habría tomado por sus brazos para llevársela al auto Chevrolet Sonic”.

Sobre el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y procedieron al arresto de Jorge Aynol, y secuestraron el automóvil involucrado.

Sin embargo, no es la primera denuncia contra el reconocido jugador, ya que en febrero del 2021 se vio involucrado en un hecho de violencia de género denunciado por la propia expareja del futbolista -y madre de sus hijos-. Allí lo denunció ante la Justicia y públicamente por distintos hechos de violencia "verbal, psicológica, física y material".

"8 años de relación callándome las infinidades cosas que me hizo, estos cuatro meses de separados y viviendo más violencia. No me callo más", escribió.

De acuerdo con el testimonio de Evelyn -que consta en la denuncia judicial-, el jugador contaba también con una restricción de acercamiento y contacto desde hace semanas, que habría violado.