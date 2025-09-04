El fuerte relato de la policía tras el atrincheramiento en Ciudadela: “Los niños no contaban con condiciones mínimas...“

Momentos de tensión se vivieron este jueves en Comodoro Rivadavia cuando un hombre de 44 años, de nacionalidad dominicana, se atrincheró en su casa con un cuchillo y retuvo a sus tres hijos menores durante tres horas, resistiéndose a una orden judicial que disponía su traslado a resguardo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 en una vivienda ubicada sobre la calle 1° de Mayo al 300, en el barrio Ciudadela.

La medida había sido dispuesta por el Servicio de Protección de Derechos, que determinó que los niños no contaban con condiciones mínimas para permanecer en el domicilio, particularmente en relación al suministro de luz y gas. La situación motivó la intervención de la Comisaría de Próspero Palazzo junto con personal de la Policía Comunitaria, quienes acudieron al lugar para cumplir con la resolución judicial.

Al llegar, los efectivos informaron al padre sobre el procedimiento, pero lejos de colaborar, reaccionó con violencia verbal y empuñó un cuchillo para intimidar a los uniformados. Acto seguido, ingresó nuevamente a la vivienda donde se encontraban los menores, negándose a entregarlos.

Intervención de los negociadores

Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo de incidentes críticos y se dio intervención al nuevo equipo de negociación de la Policía del Chubut. Durante tres horas, los especialistas dialogaron con el hombre, quien insistía en no entregar a los niños y mostraba una actitud hostil.

Finalmente, y tras un proceso de persuasión constante, el individuo depuso su conducta y permitió que los menores quedaran bajo custodia del personal de Protección de Derechos. Posteriormente, se entregó voluntariamente a los efectivos policiales que aguardaban en el lugar.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, explicó que la intervención fue clave para evitar una tragedia. “Gracias al trabajo de este nuevo equipo, esta persona entró en razón y le puso fin a su actitud agresiva. Creemos que tomó esa postura por una cuestión judicial previa que lo afectaba”, señaló en diálogo con ADNSUR.

Contexto de los menores

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los tres chicos estaban escolarizados, pero convivían en un hogar sin las condiciones básicas de habitabilidad. La falta de servicios esenciales como luz y gas motivó la decisión judicial de retirarlos del cuidado de su padre, quien los tenía bajo custodia desde hacía un tiempo prolongado.

Instituciones locales ya habían intervenido previamente en el caso, alertando sobre la situación vulnerable de los niños. Ahora, tras el operativo, quedaron bajo resguardo del Servicio de Protección de Derechos, que garantizará su atención integral.

Detención del agresor

El hombre fue detenido por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre sus antecedentes y la custodia previa de los menores.