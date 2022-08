Pasado el mediodía de este lunes, el fiscal Diego Luciani realizaba su alegato y pidió una fuerte pena para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa Vialidad por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

Luciani solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tanto para Cristina Fernández de Kirchner como para todos los imputados en la causa, por considerarla jefa de una asociación ilícita. La ex mandataria nacional además está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la vicepresidenta solicitó una pena de 12 años de prisión, y lo mismo para Lázaro Baez, y pidió 10 años de prisión para Julio de Vido y a José López, Nelson Periotti. Para Mauricio Collareda y Villafañe pidió 6 años de prisión, en tanto solicitó 5 para Daruich y Pavesi. A todos también les incluyó al pago de costas y gastos legales.

Asimismo, el fiscal pidió el decomiso de los más de 5 mil millones de pesos que significó la defraudación al Estado.

Cuando trascendió la pena que solicitaría Fiscalía, y a horas de escucharse los alegatos finales, Cristina Fernández pidió ampliar su declaración indagatoria este martes.

Luciani planteó en el juicio por la causa Vialidad, que "parte de los ingresos ilícitos de Lázaro Báez fueron al patrimonio personal de Néstor y Cristina Kirchner".

Y se refirió a Báez como “el niño mimado de las más altas autoridades”, en relación a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, a los que dijo que el empresario “benefició en una etapa posterior”.

Mencionó además que las resoluciones redujeron controles a las obras de Báez y que le permitieron cobrar con mucha mayor anticipación que otras adjudicaciones de obra pública en Santa Cruz.

QUIENES SON LOS IMPUTADOS DE LA CAUSA VIALIDAD

Los acusados en el juicio son 12: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, Abel Fatala (exsubsecretario de Obras Públicas), José López, Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional durante los gobiernos kirchnerista), Carlos Kirchner (ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner); Raúl Daruich y Mauricio Collareda (ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad); y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La Fiscalía desvinculó a Carlos Kirchner del delito de asociación ilícita porque sostuvo que no se demostró su participación.

Cuando finalicen los alegatos de la Fiscalía será el turno de las defensas. Cada una de las 13 tendrá tres audiencias para exponer su postura. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del Tribunal es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.

UNA A UNA, LAS PENAS SOLICITADAS POR EL FISCAL

🔸Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.

🔸Lázaro Báez, empresario. 12 años.

🔸Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años

🔸José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.

🔸Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.

🔸Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.

🔸Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.

🔸Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.

🔸Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.

🔸Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.

🔸José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años.

🔸Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.

🔸Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.