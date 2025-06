El fiscal de Comodoro Rivadavia, Marcelo Cretton, se refirió este miércoles a la resolución del Consejo de la Magistratura de Chubut, que desestimó una denuncia en su contra por presunto mal desempeño, vinculada al juicio por la emergencia climática ocurrido en esa ciudad.

El sumario se había iniciado tras una presentación del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, quien había cuestionado que Cretton, fiscal jefe en ese momento y el fiscal Adrián Cabral, que había sido designado para el juicio, no impulsaran la acusación contra ciertos imputados, principalmente exfuncionarios municipales.

Sin embargo, la causa fue retomada por otro fiscal, designado por el procurador general, y concluyó con condenas que ya fueron confirmadas en segunda instancia.

Amplio rechazo al pedido de jury contra los fiscales Cretton y Cabral

Cretton, en diálogo con Actualidad 2.0, confirmó que estuvo presente durante la sesión del Consejo, donde además realizó su descargo. “Hice uso del derecho a declarar y estuve presente en el momento de la votación”, expresó.

Al argumentar su postura, explicó que en su momento se decidió retirar la acusación respecto de algunos imputados, aunque aclaró que ya estaban formalmente acusados y que la decisión se basó en “cuestiones técnicas y jurídicas”. Además, reafirmó que esa resolución no implicó un abandono de la causa, sino una valoración jurídica válida, que fue tomada “con total convicción”.

Consultado sobre si hoy mantiene aquella postura, incluso con el resultado de condena posterior, Cretton fue enfático: “El resultado de una condena no puede influir de manera absoluta en la decisión de un fiscal”, y agregó que “salvo que se demuestre un interés particular o un prevaricato, no hay motivo para enjuiciar a un fiscal por una diferencia de criterio jurídico”.

Desmantelaron un matadero clandestino de caballos en Neuquén tras la denuncia de un grupo de vecinos

En ese sentido, destacó que funcionaron correctamente los mecanismos de revisión institucional, ya que el tribunal rechazó su planteo por extemporáneo, no por infundado ni irracional, y luego se designó un nuevo fiscal, quien llevó el caso a juicio.

Para ilustrar su punto, comparó el caso con situaciones en las que un juez absuelve en un juicio y luego un tribunal superior revierte la decisión. “¿A ese juez hay que llevarlo a juicio?”, se preguntó, y respondió: “No, salvo que se pruebe que cometió un delito como el prevaricato”.

Además, Cretton recordó ante el Consejo que los fiscales actúan bajo el principio de unidad de actuación, pero sin subordinación. “Nosotros actuamos de acuerdo a nuestras convicciones”, sostuvo, y remarcó que los superiores no pueden dar instrucciones particulares sobre un caso: “Está totalmente vedado y sólo pueden dar instrucciones generales”, explicó.

El jefe de los fiscales de Chubut reclamó una política nacional contra el narcotráfico y más recursos para las provincias

“No me interesa la política” y “no voy a opinar sobre Iturrioz”

Al ser consultado sobre si la denuncia en su contra pudo tener algún trasfondo político, respondió con firmeza: “Jamás actué por motivos políticos, no me interesa la política y nunca me interesaron los funcionarios municipales”. También recordó que vive en Comodoro desde hace 31 años y que considera a la ciudad como su segunda casa.

Finalmente, Cretton evitó polemizar sobre la figura del denunciante, el ministro Iturrioz, quien fue el fiscal que llevó adelante la investigación inicial del caso. Dijo que no tiene interés en opinar sobre eso, pero reconoció que vivió “14 meses espantosos”, con un proceso que calificó como “de muy mal gusto”, aunque afirmó haber transitado ese tiempo con la conciencia tranquila.