El femicidio de la maestra y locutora que conmocionó a Comodoro

Claudia Daniela Velasco, tenía 53 años, era madre de dos hijas y estudiaba en el ISFD Nro 807 de Comodoro Rivadavia, donde estaba a punto de recibirse de Profesora de Educación Secundaria en Lengua y literatura.

Cursó la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde solía concurrir con una de sus hijas, y también se dedicó al teatro y era integrante del grupo "Careta's". Por muchos años trabajó como locutora y periodista en LU4 y radio Líder.

El 5 de noviembre, a la salida de la Escuela Perito Moreno, cerca de las 14:30 horas, Miguel Ángel Asencio, de 63 años de edad, la atacó brutalmente a puñaladas y la mató. Fue en la calle, a plena luz del día, y frente a muchos testigos.

La docente debía ingresar a dar clases al Colegio Perito Moreno. Ella estacionó su auto sobre calle Mitre, a media cuadra de la escuela. En aquel trecho, fue abordada por su asesino, quien le infligió al menos dos puñaladas en el cuerpo hasta que escuchó los gritos de un testigo, quien detuvo su camioneta y le pidió que deje de atacar a la mujer. El agresor corrió hacia la calle del Juzgado de Paz y siguió por Yrigoyen.

"Yo vi cuando el hombre la estaba apuñalando, me bajé y empecé a gritar y el tipo ahí la dejó... le manoteó la mochila y salió corriendo", contó un testigo del hecho a ADNSUR y agregó, "empecé a llamar la gente para que lo agarremos pero cuando nos acercamos nos empezó a amagar con el cuchillo... del otro lado de la avenida lo agarró la policía".

Fue seguido por al menos cuatro transeúntes, dos de ellos inspectores de tránsito. Ya en la calle Brown, entre 25 de Mayo y Mitre, el hombre fue rodeado por los efectivos. El sospechoso se detuvo contra la pared, se colocó el cuchillo sobre el cuello y dijo que se iba a matar. Después señaló que había una carta en una mochila, donde explica lo que pasó y que estaría dirigida a un juez. Una de las oficiales que intervino extrajo esa carta, dialogaron con el hombre que amenazaba con cortarse y finalmente lo convencieron para que entregue el arma blanca. De esa forma, el hombre fue reducido hasta que llegó la asistencia médica. Fue custodiado y trasladado a la guardia de Hospital Regional para recibir las curaciones del caso.

Daniela falleció momentos después producto del ataque. La directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, indicó a ADNSUR que la docente llegó al hospital sin vida. Tenía dos heridas de arma blanca: una en el pecho y otra en la espalda.

El femicidio de Daniela Velasco generó el estupor y el repudio de toda la sociedad, fue un crimen de trascendencia nacional.

Marchas en pedido de justicia

Ante el brutal crimen que conmocionó a la ciudad, con profundo dolor, la sociedad comodorense marchó en silencio y con pancartas por la calle San Martín. A varias cuadras de iniciarse la movilización, la gente siguió su camino con aplausos. Los carteles llevaban consignas contra los femicidios, la violencia de género y por el esclarecimiento del asesinato, para reclamar Justicia por lo que sería el primer femicidio del 2021 en la ciudad.

Ese mismo viernes en horas de la noche, los jugadores de básquet del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro pidieron un minuto de silencio por Daniela y cada uno de ellos mostró un cartel pidiendo "Ni Una Menos", en un respetuoso gesto de reclamo y acompañamiento de dolor hacia sus familiares y amigos ante tan irreparable pérdida.

Al día siguiente, se convocó a una nueva concentración en Plaza San Martín. Allí se recordó a Daniela con velas y pañuelos violetas y se marchó nuevamente en una multitudinaria muestra de afecto y acompañamiento hacia sus hijas y seres queridos.

Ese mismo sábado 6 de noviembre, sus colegas de Radio Líder, aún atónitos con la noticia, le brindaron el último adiós mediante un video homenaje. La radio cumplía ese día 26 años de trayectoria, pero su tan anhelada Daniela no estaba con ellos para festejarlo.

"Yo sé que se hará justicia", dijo Melanie, una de las hijas de Daniela Velasco en aquella segunda convocatoria, y agregó, "mucha gente se comunicó conmigo: la jefa de fiscales y la Secretaria de Género. También personas que conozco y otras que no. Tengo el apoyo. La verdad que no me siento sola y con mi hermana estamos muy tranquilas", aseguró en contacto con ADNSUR.

Melanie además escribió una carta en sus redes sociales, en la cual recordó a su madre. "Me quedo con esta sonrisa", dijo.

MURAL

Por iniciativa de los profesores y profesoras tanto del Colegio Perito Moreno, como del Instituto Superior de Formación Docente 807 y 806, se realizará un mural en el lugar donde sucedió el hecho, donde hoy existen carteles que colgaron los estudiantes.

Causa judicial

La Justicia dispuso el domingo 7 de noviembre el procesamiento con prisión preventiva de Miguel Asencio. El acusado permanecerá detenido al menos cuatro meses, mientras continúa la investigación y se sustancia la causa por "homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer - femicidio - ". Está probado, además, que habían mantenido una relación durante cuatro meses.

La fiscal Camila Banfi confirmó que se trató de un “acto premeditado”. Miguel Asencio “había estado vigilando la zona y a las hijas de la víctima”.

Cristina Sadino, su abogada defensora, destacó que el "dato relevante de esa audiencia" estuvo en una carta que le fue secuestrada a Miguel Asencio tras el crimen. Su pedido particular era que quede manos del juez esa misiva pero él insistió: "El quería que la carta llegue al juez", por lo que finalmente se accedió a ese pedido.

La carta fue leída en forma privada para evitar que trascienda a la prensa y teniendo en cuenta que la victima tenía hijas menores de edad. Tras su lectura, la jueza dispuso que se incorporará como secuestro al expediente que se esta tramitando en Fiscalía. En caso de ser encontrado culpable, la pena es de prisión perpetua.

¿Por qué no es un caso aislado? Piden el cumplimiento de la ESI (Educación Sexual Integral) como herramienta de prevención y contención

Carina Mardones, dirigente de la Regional Sur de ATECH lamentó el rol que adoptó el Ministerio de Educación de Chubut. “Una vez más entendemos que por parte del Ministerio de Educación no se lleva adelante una política con perspectiva de género y donde se pueda estar trabajando la ESI, la educación sexual integral en las instituciones escolares, teniendo en cuenta a los tres niveles que confluyen en actividad en el Perito aquella tarde de viernes. El Ministerio ineficazmente decidió suspender actividades solo para el secundario, una medida que también está en discusión, entendíamos que nos teníamos que encontrar como docentes para definir políticas, para llegar con los alumnos con esta problemática, la violencia no tiene clase, ni sector, nos atraviesa políticamente, culturalmente como sociedad y eso es lo que tenemos que trabajar en las instituciones escolares para organizar y salir adelante en conjunto”, expresó la dirigente en diálogo con LU4 Radio Nacional

Según el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en la “Declaración sobre el femicidio” en el año 2008, se caracterizó al femicidio como: “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión".

La violencia de género se describe como un problema estructural de la sociedad y no un caso aislado porque "responde a la falta de capacitación en los poderes judiciales, la ausencia de dependencias especializadas, la clara necesidad de avanzar hacia la paridad de género en los Poderes Judiciales y en los Ministerios Públicos Fiscales", argumentó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y también mencionó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las fuerzas de seguridad.

Los femicidios como reflejo de desigualdades

Marina Becerra, investigadora adjunta del CONICET con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) explica que los femicidios "son un síntoma de una estructura social dispar y patriarcal, que está conformada por relaciones de poder y una asignación desigual de los recursos, del acceso a los bienes materiales y simbólicos, de los derechos, de la distribución de los cuerpos en determinados espacios o del uso del espacio público".