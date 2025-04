Miguel Alejandro Vargas Nehuen fue hallado culpable por un jurado popular por el femicidio de Ana Calfín (37) en Esquel. El joven de 29 años debía presentarse a una audiencia de cesura de pena, la instancia final para definir la condena, pero escapó de su vivienda, donde cumplía arresto domiciliario, y es buscado intensamente. Ahora, su ausencia podría incluso llevar a la anulación del juicio.

En este contexto, habló el juez Jorge Novarino, quien explicó los motivos de no revocar el arresto domiciliario y aclaró que no puede actuar por fuera de lo que las partes solicitan y fundamentan.

“Entendí que le asistía razón a la defensa, porque la Fiscalía no brindó elementos procesales suficientes para revocar esa decisión de mantener la prisión domiciliaria y convertirla en preventiva en un centro de detención o alcaidía”, señaló en diálogo con la prensa.

La bronca de la familia de Ana Calfín tras la fuga del femicida: “El juez se negó a revocarle la prisión domiciliaria”

Según dio a entender el juez, la Fiscalía había pedido pasar al régimen de prisión preventiva, pero no acompañó el pedido con argumentos jurídicos sólidos. La defensa, en cambio, se opuso y remarcó que Vargas Nehuen había cumplido durante un año y medio con el arresto domiciliario.

“No puedo interpretar lo que las partes quieren decir, ni puedo modificar una petición. Debo resolver lo que se me pide de manera fundada”, añadió. También aclaró que las medidas coercitivas no pueden tomarse de oficio por parte del juez: deben ser requeridas y justificadas por la fiscalía o la defensa.

El dramático giro del caso de la científica del Conicet acusada de matar a su amigo: "Ella es.."

Actualmente, Vargas Nehuen tiene una orden de captura vigente. Si en un plazo de diez días no se logra reanudar el proceso, existe la posibilidad de que el juicio quede anulado. Aunque el juez evitó anticipar escenarios, afirmó que es una de las alternativas jurídicas que se presentan.

Sin embargo, consultados por ADNSUR, los familiares de la víctima contaron que desde la Fiscalía les afirmaron que no hay chances de que eso suceda.

LA BRONCA DE LA FAMILIA DE ANA CALFÍN

Luego de que el femicida escapara de la audiencia de cesura, Daniela Santillán, sobrina de la víctima, se mostró molesta por la situación.

Femicidio en Esquel: declararon culpable al único imputado por el crimen de Ana Calfín

“Es muy indignante. Aunque sea debería haber tenido una custodia afuera de su casa una vez que lo declararon culpable. La verdad que lo teníamos en mente que podría a llegar a fugarse, y lo hizo. Ahora, solo nos queda esperar a que lo encuentren”, señaló.

EL FEMICIDIO DE ANA CALFÍN

El 6 de agosto de 2023, "Anita", como la conocían, sufrió quemaduras de consideración y falleció el 18 del mismo mes tras estar hospitalizada. Su expareja está sindicada como el autor del hecho.

Daniela Santillán relató que ese día su hermana Ana había estado en su casa, ya que estaba construyendo su vivienda en las cercanías, en el barrio Lennart Englund. Al poco tiempo de que se retirara, alertaron a la familia de que se escuchaban gritos. Cuando llegaron, la mujer ya estaba quemada desde la cabeza hasta la cintura y su pareja la había rociado con gasolina.

Robo de vacunas de Covid en Comodoro: el juicio seguirá en la Justicia Federal y podría comenzar próximamente

Rápidamente, la trasladaron a la guardia del Hospital Zonal Esquel en ambulancia, en grave estado. Daniela señaló que Miguel Vargas, el imputado, le tiró nafta u otro combustible al cuerpo y le prendió fuego. “Nosotros concluimos en que fue intencional”, aseguró.

Calfín pasó a terapia intensiva en un estado crítico, porque las heridas provocadas por el fuego eran profundas y tenía afectados sus órganos. Cuando sufrió las quemaduras, tenía 37 años y, a los pocos días, mientras estaba internada, cumplió 38.

Importante definición por el hurto de vacunas Covid 19: el juicio deberá hacerse en la justicia federal

Con información de EQS notas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR