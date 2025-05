Durante dos años, Martín Alexis Lino simuló ser abogado y estafó a dos familias neuquinas por un total de casi 17 millones de pesos. Ante la contundencia de las pruebas, decidió admitir su responsabilidad y fue declarado culpable en un juicio abreviado, homologado este miércoles por la jueza Natalia Pelosso. El hombre operó en contextos de alta vulnerabilidad social, aprovechándose de la desesperación de quienes enfrentaban causas penales graves.

La maniobra delictiva fue tan meticulosa como cínica: Lino se presentaba como defensor particular, decía ser socio de un abogado conocido y citaba a sus “clientes” en confiterías y estaciones de servicio para disimular su falta de estudio jurídico. Uno de los casos más impactantes ocurrió en El Huecú, donde una familia criancera, sin contacto previo con el sistema judicial, entregó más de 16 millones de pesos con la ilusión de lograr la libertad de dos hermanos detenidos.

Decomisaron más de 1.300 kilos de carne en mal estado en distintas carnicerías de la Patagonia

La fiscalía, representada por el fiscal jefe Mauricio Zabala y el funcionario Abelardo Sepúlveda, logró probar que Lino nunca estuvo matriculado, no tenía título universitario y se hacía pasar por funcionario judicial para sostener su mentira. La investigación incluyó testimonios, comprobantes de pago, comunicaciones telefónicas y la confirmación del Colegio de Abogados de que Lino no podía ejercer. La contundencia del caso motivó al acusado a aceptar su responsabilidad antes de enfrentar el juicio que iba a iniciarse esta semana.

La primera estafa ocurrió en 2022 y tuvo como víctima a un hombre acusado de abuso sexual en la capital neuquina. Lino cobró $292.000 simulando que tramitaba su defensa. El engaño quedó al descubierto cuando le indicó a su “cliente” que no asistiera a una audiencia clave, y este fue detenido por orden judicial. Al contactarse con el verdadero abogado que Lino decía representar, supo que no solo no era socio suyo, sino que en realidad era su defendido en otra causa.

Argentina ya produce cobre: se pone en marcha la primera mina activa del país

El segundo episodio, en 2024, implicó a una familia de El Huecú que llegó a endeudarse con amigos y hasta con el lonco de una comunidad mapuche para pagarle. Fue uno de esos prestamistas quien terminó por desenmascarar la farsa: descubrió por redes sociales que Lino no era abogado, hizo la denuncia y aportó los comprobantes de una transferencia que Lino decía no haber recibido.

Lino fue declarado autor penalmente responsable de dos hechos de estafa en concurso con usurpación de título. Aún resta definir la pena, pero las víctimas ya manifestaron su conformidad con el proceso y exigieron que se haga justicia. Algunas siguieron la audiencia desde comisarías del interior, único lugar con acceso a internet.